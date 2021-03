Martha E. Trujillo, un referente internacional en microbiología desde Salamanca

Formada en Reino Unido y Suiza, la catedrática del Departamento de Microbiología y Genética de la Universidad de Salamanca Martha E. Trujillo es la primera española en conseguir el mayor logro posible en el campo de la taxonomía de bacterias, la Medalla Bergey a la excelencia. Entre sus logros figura el descubrimiento de 60 bacterias, una de ellas propia de los monumentos salmantinos.

–¿Qué supone para usted haber recibido la Medalla Bergey?

–Para el área de investigación a la que yo me dedico es, sino la más importante, una de las distinciones más importantes.

–Además, es la primera profesora de la Universidad en recibirla, ¿y en España, cuántos tienen este conocimiento?

–Hasta donde yo recuerdo, no hay ninguno. La Fundación Bergey tiene dos premios, uno es la Medalla, que te la entregan cuando consideran que has aportado algo realmente importante al conocimiento de la taxonomía de bacterias, y el Premio Bergey, que no es que sea menor, pero es un reconocimiento es a otro nivel. Además, siendo mujer, me siento todavía más orgullosa porque hay muy pocas en el mundo que la han recibido.

–¿Y qué es la taxonomía de bacterias?

–Muchos pueden pensar que es lo más aburrido que hay en el mundo porque creen que es aprenderse nombres de memoria que no sirven para nada, pero en realidad no es así, es un lenguaje. Nosotros buscamos microorganismos nuevos y los vamos guardando en una base de datos para que en un futuro, cuando alguien busque información, al ir a esa base de datos vea que ya alguien lo ha descubierto y que tiene un determinado nombre y unas características. Eso sirve en Medicina para identificar a los patógenos y para estar preparados ante ellos, conociéndolos y estudiándolos por si hay algún tipo de infección. ¿Qué ha pasado ahora con este coronavirus? Era un virus nuevo que nadie conocía y del que solo sabemos que mata mucha gente, pero poco más. La taxonomía, por ejemplo en el caso de los virus, es muy importante para descubrir todos aquellos virus que sabemos que están presentes en el medioambiente, pero de los que no sabemos nada más. Se va creando una base de datos y les vamos poniendo un nombre. En el caso de las bacterias igual, se trata de ir describiendo toda la biodiversidad biológica que existe en nuestro planeta, pero no hay que olvidar que son miles de miles de millones, así que nosotros somos como hormiguitas que vamos buscando y cuando encontramos una que creemos que es nueva, hacemos el estudio en laboratorio y catalogamos esa nueva especie.

–¿Así que es una forma de poner orden en la diversidad biológica?

–Sí, es como si vas a la biblioteca y tienes los libros puestos al azar, vas a tardar muchísimo en encontrar el que tu quieres, pero si están ordenados por temáticas, vas a un lugar concreto. Eso es lo que hacemos con los microorganismos, intentamos identificarlos y les damos un nombre para poder comunicarnos luego los científicos entre sí.