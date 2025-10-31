El Mariquelo vuelve a conquistar el cielo de Salamanca Lo ha hecho en una nueva edición de su tradicional ascenso a la Catedral Nueva, recordando el terremoto de Lisboa de 1755

Con poderío y salero, y «siempre con nivel y de límite, el Cielo», como él mismo proclamó al iniciar su discurso, El Mariquelo volvió este viernes a cumplir con una de las tradiciones más queridas y singulares de Salamanca: su ascenso a la Catedral Nueva, en recuerdo del terremoto de Lisboa de 1755. Aquel seísmo, que devastó buena parte de Portugal, también se sintió en la ciudad del Tormes, pero la torre de la Catedral resistió. Desde entonces, cada año se repite este gesto de agradecimiento.

A pesar del mal tiempo, con nubes bajas y viento frío, cerca de un millar de personas se congregaron en la Plaza de Anaya para acompañar a Ángel Rufino de Haro, El Mariquelo, quien dedicó esta XXXIX edición a las personas que padecen Parkinson y a los niños con cáncer, así como a sus familias y cuidadores.

Vestido con su traje charro y su inseparable tamboril, el Mariquelo inició el ascenso poco después de las 11:30 horas, entre los vítores del público y el repicar de las campanas. A su paso, fue repartiendo bendiciones, sonrisas y mensajes de esperanza, fiel al estilo cercano y entrañable que le ha convertido en símbolo vivo de Salamanca.

Como ya viene ocurriendo en los últimos años, el tamborilero no alcanzó la veleta de la torre por razones de seguridad. La subida se detuvo en el balconcillo superior, donde desplegó una bandera con el lema de esta edición: 'Paz en el mundo'. Desde allí lanzó la tradicional paloma blanca, gesto que repite desde hace más de una década. Finalmente no pudo soltar el halcón que había anunciado en la presentación del cartel, debido a las restricciones impuestas por motivos medioambientales y de protección animal. Tampoco se le permitió realizar el habitual recorrido a caballo hasta la Catedral, algo que lamentó con humor, aceptando las nuevas normas «con la misma paciencia con que se suben los peldaños de la torre».

«Queremos llegar al corazón de la gente y recordar que la esperanza sigue viva. Esta subida no es solo una tradición, es una oración por los que sufren y por quienes luchan cada día», expresó el Mariquelo desde lo alto, visiblemente emocionado.

Durante su intervención, tuvo palabras de apoyo para las asociaciones protagonistas de este año, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación de Parkinson de Salamanca, destacando su labor diaria y la importancia de la solidaridad. También quiso rendir homenaje a los vinicultores salmantinos, «por mantener vivas nuestras raíces y nuestra tierra con esfuerzo y amor».

El ambiente en la plaza fue de emoción contenida. Familias enteras, estudiantes y turistas siguieron cada paso del ascenso, entre cámaras y móviles. Aplausos, vivas y algún que otro «¡olé!» acompañaron al Mariquelo durante toda la subida. Muchos de los asistentes coincidieron en que este tipo de actos «dan sentido a la tradición salmantina y mantienen viva la memoria del pueblo».

Una vez más, el Mariquelo cumplió su promesa de fe, cultura y compromiso con su tierra. Y lo hizo con poderío y salero, mirando al cielo, pero con los pies firmes sobre la historia.