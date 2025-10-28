El Mariquelo dedica su ascenso a los enfermos de parkinson y cáncer La edición número 39 llevará el mensaje de paz y esperanza por luchar contra las enfermedades

M.B. Martes, 28 de octubre 2025, 18:19

El tradicional ascenso del Mariquelo a la Catedral Nueva de Salamanca ya tiene fecha y motivo para este año. Será el viernes 31 de octubre, a las 11:30 horas, y estará dedicado a las personas que padecen Parkinson y a los niños con cáncer, así como a sus familias y cuidadores.

En la presentación del evento, estuvieron presentes Ángel Rufino de Haro, «El Mariquelo», protagonista del tradicional ascenso a la Catedral Nueva y organizador del acto, acompañado por Ana Suárez, coordinadora general de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Salamanca, y por Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Parkinson de Salamanca, junto a la vicepresidenta María José Hernández.

«El Mariquelo», adelantó que en esta edición habrá una novedad simbólica: «Además de la paloma blanca que vengo soltando desde hace doce años, este año soltaré también un halcón, símbolo de fuerza y libertad», además destacó que esta XXXIX edición tiene un mensaje de esperanza y paz en el mundo, enmarcado en el Año Jubilar de la Esperanza: «Queremos llegar al corazón de la gente y también a las administraciones», afirmó.

Por otro lado, Suárez, subrayó la importancia de visibilizar a las familias que conviven con el cáncer infantil. Mientras que Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Parkinson, destacó la necesidad de reforzar los recursos públicos.