Mariano Esteban, el ‘alma’ de la vacuna española: “Confiere una protección del 100% y prácticamente no deja virus en los tejidos”

–Lo más eficaz son dos dosis, ya lo hemos demostrado en modelos animales, porque confieren una protección del 100% y prácticamente no dejan virus en los tejidos, así que protege frente a la enfermedad y a la mortalidad. Una dosis sabemos que protege frente a la mortalidad, pero queda algo de virus. En cualquier caso, esto lo tendremos que ver en el ensayo clínico, aunque siempre es preferible dos dosis por la sencilla razón de que amplificas el grado de respuesta inmune y, si estamos considerando que es una pandemia en la que vamos a tener al virus entre nosotros un tiempo, conviene que sea mayor la respuesta inmune. No obstante, estamos considerando también una dosis, pero veremos a ver en qué medida nos da la suficiente respuesta inmune.

“En primavera empezaremos a probar la vacuna con 112 voluntarios, luego con 500 y, si va bien, en la fase 3 serán miles”

“Con la combinación de dos vacunas de distinta clase se puede conseguir mayor inmunidad”

“Estamos trabajando con la finalidad de luchar con nuestra vacuna contra las cepas que van surgiendo”

–Lo importante es que la infección no progrese a enfermedad porque la vacunación te da una respuesta inmunológica. Las reinfecciones con la vacunación suelen ser raras porque el virus encuentra un sistema inmune que lo elimina mayoritariamente, pero puede quedar algo de virus residual y ese poco puede dar señal por PCR, sin embargo, no debería ser suficiente como para provocar la enfermedad, de forma que lo esperable es que en las personas que hayan sido vacunadas la infección o reinfección sea prácticamente inaparente.

–Como va a haber varias vacunas creo que se va a armonizar su uso. Ahora se habla que la AstraZeneca es mejor que no se utilice en personas de menos de 65 años, pero es porque el ensayo que se hizo no tiene suficiente valor estadístico por el número de vacunados. Yo creo que vamos a tener varias vacunas y vamos a ir viendo la eficacia de todas y al final es bueno que haya varias vacunas y que se puedan combinar unas con otras.

“Para evitar que esto se repita hay que invertir más en ciencia, es como podemos controlar los agentes infecciosos”

–La vacuna en la que trabaja explica que tiene como base la viruela, una enfermedad que se consiguió erradicar, ¿sucederá lo mismo con el COVID-19?

–Va a ser más difícil, no vamos a la erradicación, vamos al control porque hay muchos coronavirus, sabemos que hay 7 cepas de coronavirus que están en la población, presentes, y 4 de ellas son crónicas y no causan enfermedad, pero hay otras 3, la que apareció en 2002 y en 2012 que fueron bastante letales, pero ahora están confinados. Este virus lo tendremos bastante tiempo, no hablamos de erradicación, pero sí de control ya que tiene especies animales en las cuales puede establecerse también, con lo cual es muy difícil la erradicación, lo importante es el control.

–Ha asegurado que nos enfrentaremos a otros coronavirus ¿por qué?

–Seguro que epidemias y pandemias seguiremos teniendo porque los virus son los microorganismos más abundantes en la naturaleza y más hoy en día con la movilidad que tenemos, el traslado de mercancías de un sitio a otro, de animales de unos países a otros, y eso hace que el virus que sale de un entorno se vaya trasladando a otros y eso le da unas características que pueden ser favorecedoras por encontrarse en un entorno que facilita más su multiplicación. Para evitar que esto suceda tenemos que invertir más en ciencia, que es donde realmente están los mecanismos para el control de los virus y de todos los agentes infecciosos.

–Llama la atención que comunidades con distintas restricciones tengan una evolución similar.

–Va también con las formas de vida de las sociedades, medidas que se aplican en un lugar o en otro no controlen porque no se aplican tan tajantemente, lo que conlleva que el virus siga dando picos y subidas y bajadas que anticipábamos al principio de la pandemia, aunque pensábamos que iban a ir disminuyendo estas olas y, sin embargo, no lo hemos conseguido y lo vamos a seguir teniendo hasta que consigamos la inmunidad de grupo, que no va a suceder hasta que la mayor parte de la población esté vacunada.