Mariano Esteban desvela las claves con las que aspira al Rectorado de la Universidad de Salamanca

En su primera entrevista tras anunciar su candidatura al Rectorado, el catedrático de Historia Contemporánea Mariano Esteban insiste en que hay que cambiar la Universidad.

¿Por qué se ha metido en este lío en la recta final de su carrera, cuando podría vivir muy tranquilo?

Bueno, me quedan todavía ocho años de carrera académica y pienso que puede ser un buen momento para ser rector porque creo que puedo hacerlo mejor que quien en este momento ocupa el cargo, que puedo contribuir a mejorar la situación de la institución. Presentar una candidatura es ofrecer tu trabajo, experiencia y conocimiento a la comunidad universitaria por si esta te prefiere respecto de otras opciones.

2020 ha supuesto un punto de inflexión, así lo ha dicho, pero sus intenciones ¿no vienen de antes? Le recuerdo el Claustro de finales de 2019.

Entonces no tenía claro que fuera a presentarme a rector. Sí empecé a tener claro la decepción por la gestión del equipo vigente, de hecho recuerdo mayo de 2019 y una frase en particular en la que el rector dijo que la Universidad de Salamanca debía avanzar en todas las direcciones a la vez y al mismo ritmo. Eso es lo contrario a un plan estratégico, que significa establecer prioridades. Aquello me pareció significativo de que hacia donde se quería ir era a un tipo de gestión a corto plazo, en la que no se arriesgaba nada, sin proyectos institucionales claros y, por tanto, una gestión muy ligada a la satisfacción de los intereses de grupos y de personas, pero no a una proyección real de la Universidad. Cuando fueron las elecciones al Claustro me pidieron que contribuyera a crear una lista y lo hice, pero eso no supuso ni mucho menos que tuviera claro que fuera a presentarme, la decisión la tomé el pasado verano.

En esa lista al Claustro parecía que había un pacto. Revisando el blog “MejorUSAL” también se ve que aglutina a simpatizantes de las candidaturas que lideraron Mª Ángeles Serrano y Juan Manuel Corchado, incluso colaboradores de Daniel Hernández Ruipérez.

Hay un poco de todo. No somos partidos políticos, cuando hay elecciones una parte de la gente se organiza en torno a candidaturas y lo que ha ido sucediendo es que con el paso del tiempo los grupos que existían previamente se han ido disolviéndose o confluyendo en otra cosa, de forma que lo que finalmente hay es la opción de la continuidad de Ricardo Rivero en el Rectorado, y otra opción, que es la de cambiar, que es la mía. Sobre esas bases, no tanto los grupos, sino las personas que formaban parte de ellos, han ido tomando posiciones. Conmigo están colaborando personas que hace cuatro años estuvieron en todos los bandos posibles. Del mismo modo, no se sabe muy bien cuál es el grupo de Ricardo Rivero porque como ha habido tanto cambio y ha ido expulsando a mucha gente que le apoyó ya no se sabe cuál es su grupo.

También ha hecho incorporaciones, ¿qué le parecen los ‘fichajes’ cercanos a Corchado?

Está claro que está tratando de incorporar a personas. Yo, sin embargo, defiendo proyectos coherentes, trabajo en equipo y grupo cohesionado.

Daniel Hernández Ruipérez también hizo cambios para aglutinar personas de otras posibles candidaturas y seguir en el cargo.

Sí, hubo cambios, pero hay una diferencia muy importante: los cambios fueron después de las elecciones. Lo que es insólito es que se produzcan antes.

De llegar a un pacto con Rivero ni hablar.

No se trata de eso. Yo creo que se puede mejorar la Universidad sobre otras bases, para mí la gestión actual es fallida.

¿Tiene ya el equipo pensado?

No he empezado por ahí, eso también es una diferencia clara respecto de Rivero. Él está ofreciendo cargos y yo estoy ofreciendo colaboración y trabajo, proyectos y dentro del grupo en el que venimos trabajando se van definiendo áreas en las que cada uno se va especializando.