María Victoria Mateos lanza un mensaje de esperanza de curación del mieloma en la celebración de Santo Tomás

La Universidad de Salamanca se ha vestido con sus mejores galas para celebrar su festividad, Santo Tomas de Aquino.

La recuperación de la investidura de los nuevos doctores según el ceremonial tradicional ha compartido protagonismo con la esperanzadora conferencia de la oncóloga María Victoria Mateos y la entrega de los premios de las fundaciones.

“Estamos en el camino de nuestro sueño que es curar el mieloma múltiple”, ha asegurado Mateos y ha explicado la importante evolución que ha experimentado la investigación en este campo.

La profesora del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca María Victoria Mateos, considerada la mejor investigadora clínica en mieloma del mundo, según la Sociedad Internacional del Mieloma, pronunció la lección titulada “Curación del mieloma múltiple a través de la detección y tratamiento precoces”, en la que expuso los avances que se han producido en las últimas décadas para combatir esta enfermedad.

El mieloma múltiple, la segunda enfermedad neoplásica hematológica en orden de frecuencia y que afecta a unos 4-5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año lo que supone que en España se diagnostican unos 2.500 o 3.000 casos nuevos por año

Mateos aseguró que el conocimiento de la biología de la enfermedad nos ha hecho ver cómo la supervivencia de pacientes con mieloma múltiple que no presentan características de mal pronóstico y reciben tratamientos óptimos, que incorporan estrategias de inmunoterapia como los anticuerpos monoclonales, son muy buenas y podríamos, por tanto, curarlos”.

En esta lucha de los investigadores por conseguir la curación de este cáncer, la profesora de Medicina subrayó “los resultados positivos” que se están consiguiendo mediante la terapia celular con el desarrollo de dos ensayos clínicos con linfocitos T.

“Y, en ese empeño por ofrecer lo mejor cuánto antes a nuestros pacientes con MM asintomático de alto riesgo de progresar a Mieloma, en el año 2023 realizaremos un ensayo piloto con 20 pacientes españoles con este tipo de enfermedad en su fase asintomática y recibirán la terapia CAR-T cuya ventaja fundamental, además de la eficacia, es que es una administración única lo que significa que el paciente no precisa de tratamiento posterior de mantenimiento y contribuiría por tanto a cumplir con nuestras expectativas de ofrecer un tratamiento muy efectivo, ojalá curativo, pero sin deterioro de la calidad de vida”, explicó Mateos.

Investidura de los nuevos doctores

Previamente a la lección inaugural, se procedió a la investidura de nuevos doctores, según el ceremonial tradicional en latín, en la que fueron revestidos con las insignias doctorales por sus padrinos y madrinas: primero el birrete, luego el anillo y, finalmente, el libro abierto y cerrado.

Los 17 estudiantes que han sido investidos como doctores pertenecen a las facultades de Biología, Ciencias, Ciencias Químicas, Ciencias Sociales, Derecho, Economía y Empresa, Educación, Enfermería y Fisioterapia, Farmacia, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Medicina, Psicología y Traducción y Documentación, así como a las Escuelas Politécnicas Superiores de Ávila y Béjar.

Premios de las fundaciones USAL

A continuación, la secretaria general, María José García Barrado, anunció la entrega del Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, así como de los premios de las fundaciones de la Universidad de Salamanca (Doctor Moraza, Vicente y García Corselas y Rafael de Unamuno), de la Fundación Grünenthal y de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares (FIIPERVA).

El primero de los galardones entregados fue el XII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, como reconocimiento al esfuerzo y a la trayectoria científica en el área de investigación oncológica del mejor joven investigador, realizada dentro o fuera de España. En esta edición lo ha recibido Héctor Peinado, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Seguidamente, vinculados a las fundaciones de la Universidad de Salamanca, se otorgó el XVIII diploma acreditativo de la Fundación Doctor Moraza a la mejor tesis leída en la Universidad de Salamanca en el año 2021 a Miguel Quijada Álamo, autor del estudio “Unraveling the Biological Determinats of the Origin, Clonal Evolution and Therapeutic Vulnerabilities od del (11q) Cronic Lymphocytic Leukemia trough Genome-Editing Approaches”, dirigido por Jesús María Hernández Rivas, María del Rocío Benito Sánchez y Ana E. Rodríguez Vicente.

Asimismo, la misma fundación otorgó dos premios accésit: por un lado, a Alejandro Medina Herrera por su tesis doctoral “Caracterización molecular del reordenamiento de la cadena pesada de inmunoglobulinas en mieloma múltiple: Utilidad como marcador de enfermedad mínima residual”, dirigida por Ramón García Sanz, María Eugenia Alonso Sarasquete y Cristina Jiménez Sánchez; y, por otro, a Sara Gutiérrez Pelar, por su proyecto “Mediators of the anti-tumoral acivity of TAT-Cx43 266-283 in human glioblastoma stem cells. Metabolism, autophagy and other key pathways and proteins”, dirigida por Aránzazu Tabernero Urbieta.

Por su parte, la Fundación Vicente y García Corselas concedió el XXIII Premio de Medicina “Dr. Gonzalo García Rodríguez” a Elena Sánchez Martín por su proyecto titulado “Implantación de la teledermatología, en su modalidad de interconsulta no presencial en la provincia de Salamanca”, dirigido por Luis García Ortíz. Se concedió también el XXIII Premio de Pintura “Segundo Vicente” a María Blázquez Mateos, por su proyecto titulado “Componer el paisaje. Pintura y medios de masas”, dirigida por Julio Alberto Martín Martín.

Del mismo modo, el Patronato de la Fundación Rafael de Unamuno confirió la Beca de Investigación “Rafael de Unamuno” a Arrate Aparicio Marcos, por su proyecto titulado “Miguel de Unamuno, la institución libre de enseñanza y la España rural: hacia una educación humana e íntegra”, dirigida por Roberto Albares Albares.

Cátedra del Dolor y FIIPERVA

Acto seguido, el rector, junto a Ana Esquivas Escobar, directora médica de Grünenthal, acompañados por los doctores Clemente Muriel y Jesús Mª Gonsalves, de la Cátedra del Dolor, entregaron los premios a la “Investigación en Dolor” de la Universidad de Salamanca a Julia Sánchez-Sánchez, Cristina Vicente-García, Daniel Cañada-García, Dionisio Martín-Zanca y a Juan C. Arévalo, por el trabajo titulado: “ARMS/Kidins220 regulates nociception by controlling brain-derived neurotrophic factor secretion”.

A continuación, se procedió a la entrega de los Premios de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares (FIIPERVA) por parte de los doctores Juan Florencio Macias y Nicolás Robles. Uno de ellos, a la mejor comunicación presentada en el decimonoveno Congreso de la Sociedad Extremeña de Hipertensión Arterial y Arterioesclerosis, al trabajo “Poliformismos de los genes de los contrasportadores de glucosa afectan a los eventos cardiovasculares de los pacientes con nefropatía Diabética” presentado por Eva Vázquez Leo, Sonia Mota-Zamorano, Luz M González, Laura González-Rodríguez, Nicolás R Robles, José M Valdivielso, José C Arévalo-Lorido, Juan López-Gómez y Guillermo Gervasini. El otro le fue otorgado al mejor investigador matriculado en un programa de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, Javier López-Andaluz Mangas, por sus trabajos sobre la regeneración ósea.

Con la interpretación del Gaudeamus Igitur, por parte del Coro Universitario, quedó clausurado el acto.