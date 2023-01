María Martín: cómo superar el bajón de la soledad gracias a la integración social

María Martín es usuaria en la actualidad del servicio municipal “Salamanca acompaña”. Natural de Aldeadávila de la Ribera, volvió a Salamanca después de trabajar como docente durante cuarenta años en Barcelona. Su vida sufrió un giro cuando regresó a Salamanca: enferma, jubilada y con muchos miedos en su mochila. El único deseo de María era estar cerca de la única familia que le quedaba: una hermana que tenía en la ciudad. En su cabeza solo estaba la idea de “lo que pudiese pasar” y a su regreso vivió un tiempo aislada y con mucho bajón. Cosas cotidianas como salir sola a la calle o llevar a cabo tareas del día a día le resultaban imposibles. Después de haber tenido una vida tan activa y gratificante para ella regresar a su tierra natal, verse prácticamente sola y sin nada que hacer suponía una antítesis con su vida anterior que le hizo mella psicológicamente.

“No me podía quedar por allí enferma y sin familia. Los primeros tiempos cuando regresé me costaron mucho”, reconoció María. Ahora la situación ha cambiado y es ella misma la que no deja de hacer actividades y de comprometerse con todo aquello que se le ponga por delante. “Yo tenía un miedo tan increíble que no salía de casa. Ahora paseo sola, voy a supermercados, a comer, a tomar café... incluso la psicóloga del programa se queda asombrada conmigo”, reconoció la usuaria. Los principales artífices de su estado actual han sido la seguridad social y Ayuntamiento, así mismo lo asegura a este periódico: “son los que más me han ayudado”. También agradece infinitamente al personal del servicio municipal ‘Salamanca acompaña’ toda la ayuda que le han ofrecido: “Tienen psicólogas, asistentes sociales y realizamos actividades lúdicas, charlas informativas, nos ayudan con cursos útiles, al final son muchas cosas que nos sirven en nuestro día a día”.

En cuanto al resto de personas que acuden con ella al programa, no las llama compañeras, puesto que muchas son ya son sus amigas. “El fin de semana siempre quedamos tres o cuatro y hacemos actividades, tomamos un café, hablamos o vemos exposiciones. Una de ellas incluso está en silla de ruedas y es la más animosa de todas, nunca pierde el humor”, explicó María. Para ella ha significado mucho poder encontrar un lugar en el que ser, unas personas con las que compartir su tiempo y actividades con las que sentirse bien. Ahora no para de hacer cosas en todo el día y se siente realizada. Agradece a ‘Salamanca Acompaña’ su ayuda durante el proceso: “Sin ellos no hubiese conseguido reponerme y ser la persona que soy ahora de nuevo”.