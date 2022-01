María del Rosario, la salmantina que aspira a ser camionera con las nuevas becas de La Junta

El sector del transporte también está falto de conductores profesionales. Por ello, la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León (Fetracal) junto con las Autoescuelas de la Región (Facale) y la Junta se pusieron de acuerdo el pasado año para crear unas becas pioneras que sirvieran para evitar que esta problemática fuera a más. Treinta y cuatro personas se inscribieron en Salamanca para aspirar a las cuatro becas de hasta 1.800 euros que financian el permiso de conducir de camiones y tráilers, de la categoría C o C+E, así como el CAP (Certificado de Aptitud Profesional) Inicial de Mercancías Acelerado.

María del Rosario Hernández es una de las cuatro seleccionadas por el Gobierno Regional en Salamanca para esta beca, y ya ha iniciado hace unas semanas las clases del CAP en la Autoescuela El Pilar, que compagina con los test y estudios del carné de conductora de camión.

“Siempre me había llamado la atención conducir un camión y si no hubiera sido por esta convocatoria de ayudas, no me hubiera lanzado a hacerlo porque además es muy caro. Creo que es una buena oportunidad y además hay salidas laborales. Mi objetivo es trabajar”, explica esta mujer de 54 años, que cumplía con la mayoría de criterios de la Junta para la adjudicación de la beca: ser mujer, mayor de 45 años, desempleada y de una zona rural.

Pese a su complicada situación económica, María del Rosario sí se queja de que los becados deben adelantar el dinero del curso —en su caso 1.300 euros en dos plazos— y si superan la formación y aprueban todo antes del 31 de mayo, la Junta les reembolsará después ese dinero. Por eso, esta aspirante a camionera se está empleando a fondo. “Por empeño que no sea”, confiesa.

Con su hijo (el pequeño de tres) en casa y también un niño de acogida, aprovecha las noches mientras todos duermen para estudiar. Las tardes, de lunes a viernes, durante cuatro horas diarias, las dedica a las clases del CAP en la autoescuela. “No es difícil el temario, muchas cosas son de lógica y con la experiencia de conductora es todo más fácil”, reconoce esta mujer, que en su vida laboral ha trabajado en otros sectores también masculinizados como el de vigilante de seguridad.

“Soy la única mujer en clase pero eso a mí me da igual”, agrega María del Rosario, para quien la edad tampoco es un obstáculo. Sobre las salidas laborales en el sector del transporte, esta mujer explica que tendrá que estudiar las condiciones aunque su objetivo no es el transporte internacional de mercancías, sino algo más cerca de su casa. “Creo que tener el carné de camión y el CAP me abrirá muchas puertas y espero que tenga muchas salidas”, confía la aspirante a camionera.