María de la Puente, enfermera de la UCI COVID de Salamanca: “Marca ver a dos hijos perder a sus padres”

La vorágine no le concede la oportunidad de asumir todo lo que está viviendo. “Lo peor está por venir”, asume: “Si algún día para esto será el momento de pensar en todo lo vivido y asimilarlo”.

María de la Puente, enfermera de la UCI COVID, tiene marcadas a fuego escenas que le cuesta hasta narrar. “Hace poco falleció una compañera sanitaria. Tenía dos hijos y su marido también había muerto en marzo, aunque por otra razón. Ver a esos dos muchachos despedirse de una madre que cogió esta enfermedad trabajando en salvar a otras personas...”, recuerda una emocionada María, que se emociona sin conseguir terminar el relato. “Todos nos hemos visto muy identificados con la situación”.

La otra vida, la que existe fuera de las UCI es la que no consiguen gestionar estos profesionales. Hacen auténticos esfuerzos por volver a ser personas normales, pero no lo consiguen. “Ojalá hubiera algún truco para desconectar. Sí que nos dan consejos como el de no preguntar a tus compañeros sobre cómo están los pacientes cuando estás en casa. Te piden que desconectes, que no veas informativos ni temas de cifras, pero es imposible. Sobre todo lo de no llamar para ver cómo están los pacientes. Somos humanos y nos llevamos el trabajo al terreno personal. ¿No deberíamos hacerlo? Posiblemente, pero somos humanos”.

María tiene todas sus esperanzas depositadas en la vacuna. Es el clavo ardiendo al que se agarran para permitirse el lujo de soñar. “La conversación estrella entre compañeros es si ‘a lo mejor’ en verano podemos estar bien, ‘a lo mejor’ podríamos volver a irnos de vacaciones...”, dice De la Puente, que confiesa su propio deseo: “Darle un abrazo a mis padres, pero uno sin mascarilla y sin miedo de hacerles daño”. ¡Casi nada!