Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo: «El plan de sostenibilidad turística es una apuesta importante»

Ciudad Rodrigo presume de tener un patrimonio histórico deslumbrante que convierte a la localidad en un referente del turismo. Desde el Consistorio, la apuesta en este área busca potenciar los atractivos arquitectónicos, naturales y gastronómicos para convertirse en un destino único aprovechando su ubicación en la frontera con el país vecino de Portugal. Sin olvidar el Carnaval del Toro, el símbolo por excelencia de la localidad.

¿Cuales son las líneas de actuación en materia turística?

—La oferta que tiene Ciudad Rodrigo en este momento está en un gran nivel. Hay que destacar la gran capacidad hotelera que poseemos, quitando la capital de la provincia, somos la ciudad con más camas, con más de 1.100, y eso hace que seamos un punto ideal para acoger eventos de cierto calado. En este sentido hay que señalar la estrategia enfocada hacia el turismo de negocios, con la puesta en marcha distintas acciones. Durante este verano una serie de empresarios y organizadores de eventos han visitado Ciudad Rodrigo y han quedado encantados. A ello se sumará que, en el Centro de Innovación Social, habrá un pequeño paraninfo para acoger congresos y encuentros. Otra línea de actuación son nuestras fiestas y ferias, que las estamos potenciando y algunas de ellas como el Carnaval del Toro, con el impulso de buscar la catalogación como Fiesta de Interés Turístico Internacional o la revisión del expediente para que la Semana Santa mirobrigense sea de Interés Turístico Regional. Atodo ello añadimos la estrategia del Plan de Sostenibilidad Turística, que es una apuesta muy importante.

¿En qué consiste ese plan turístico?

— El Consistorio recibe de la Junta de Castilla y León 1, 8 millones de euros para la puesta en marcha de varias propuestas. Por ejemplo, una parte para la potenciación del casco histórico, que lo hemos hecho con la reforma de la iluminación ornamental de la muralla, pudiendo estar muchos más días iluminada, así como la sustitución de la iluminación artística de la Catedral de Santa María y la iglesia de Cerralbo. Por otro lado, estamos poniendo en marcha, con las peculiaridades y dificultades de la Confederación Hidrográfica del Duero, para las dos pasarelas sobre el río Águeda que conectarán Ivanrey con Conejera y Sanjuanejo con Águeda, integrando una senda circular en el entorno del cauce del río. Y sin olvidar que ya está licitada la rehabilitación de Palacio de la Marquesa de Cartago, con 1,3 millones de euros, que será el futuro centro de recepción de visitantes de Siega Verde y punto de entrada a la ciudad.

¿Qué importancia puede tener la unión con el yacimiento Siega Verde?

— La comarca tiene muchos valores y potencial, uno de ellos es el yacimiento de Siega Verde que está a diez minutos de Ciudad Rodrigo y entendemos que tenemos que ser lugar de acogimiento de ese Patrimonio de la Humanidad y tanto nosotros como la Junta de Castilla y León tenemos muy claro el privilegio que supone contar con un lugar así cerca. La idea es que Miróbriga sea el punto de recepción de visitantes y luego el ejecutivo regional pondrá una lanzadera con vehículos eléctricos para la visita al yacimiento. En mi opinión, y así se lo he hecho saber al consejero Santonja, esta legislatura va a ser clave para el binomio Ciudad Rodrigo- Siega Verde para crear un destino turístico de mucha calidad.

¿Qué papel puede jugar el turismo gastronómico en el que se está trabajando?

— Es una apuesta clara y lo demostramos en las diferentes ferias de turismo a las que vamos, en las cuales por cierto hemos aumentado nuestra presencia en nuevos mercados. Allí mostramos no solo la monumentalidad de Ciudad Rodrigo o la riqueza natural, también llevamos allí nuestra gastronomía, más allá del farinato. En los últimos meses hemos potenciado lo relacionado con el vacuno y sobre todo con la raza morucha que es una parte importante de nuestra economía local.

¿Qué ventajas puede ofrecer en este tema del turismo la cercanía con la frontera que tiene Miróbriga?

— Hay que decir que Portugal aporta un gran flujo de visitantes. Después del turismo nacional, los portugueses son nuestros principales turistas y tienen a Ciudad Rodrigo como la puerta hacia España, un destino de paso esencial. Además, nuestra oferta cultural y turística enfocada hacia el país vecino es destacada, valga de ejemplo la Feria Medieval de este fin de semana que atrae a muchos visitantes del país vecinos.

Mencionaba al principio al turismo de negocios y congresos, ¿qué ofrece Ciudad Rodrigo como elemento diferenciador en este aspecto?

— Yo siempre he señalado que, en una ciudad grande, cualquier tipo de evento puede llegar a difuminarse entre otras propuestas que coinciden al mismo tiempo, mientras que en una ciudad pequeña como la nuestra, ese mismo evento destaca porque como somos una localidad bisagra entre España y Portugal, congresos hispanolusos encajan a la perfección por nuestra cercanía y por nuestra situación geográfica. Además, ese mismo evento en un municipio como Ciudad Rodrigo tiene mucha visibilidad en las calles y hace que tenga una mayor repercusión, haciéndose notar en la economía local con las pernoctaciones o los servicios de restauración y comercios que ven cómo aumenta el número de visitantes y eso acaba teniendo su repercusión en la economía de la ciudad y por ello apostamos por este tipo de turismo.