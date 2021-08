Marco, el salmantino que competirá por ser el ‘rey de la belleza’ nacional

Marco Hernández, salmantino de 25 años, competirá del 12 al 19 de septiembre en Periana (Málaga) en la Gala Final de RNB (Reinado Nacional de Belleza). Natural de Vitigudino y residente en Carbajosa, ya está vinculado al mundo de la imagen.

De hecho, su participación en este nuevo certamen surgió por casualidad. Su amigo Álvaro Aparicio, con el que comparte la misma agencia de modelos, subió a las redes una fotografía de una sesión y desde RNB le dijeron: “¿Por qué no le dices a tu amigo que se presente al certamen?”. “Hemos competido los dos por el título de Salamanca. Y aunque me lo he llevado yo, no me guarda rencor”, apunta Marco Hernández.

Ahora que la fecha del certamen se aproxima, el salmantino ha emprendido una dieta. Pero por primera vez en su vida y tan solo hace una semana. Ha dejado atrás el tazón de cereales y las galletas de chocolate para desayunar, apostando por una alimentación “muy saludable”, baja en grasa, alimentos ricos en fibra, frutas y con las proteínas necesarias. “También he empezado a entrenar partes específicas para estabilizar mi cuerpo y no ser solo un torso... Pero llevo entrenando unos ocho años, como estoy contando ahora en las entrevistas, que parezco Cristiano Ronaldo. Con 16 o 17 años pesaba 52 kilos cuando medía 1,85 metros. Era un esqueleto andante y sufrí bullying. Así que decidí cambiar eso y también empecé a trabajar en el mundo del modelaje, la imagen y la seguridad”, explica el Míster RNB Salamanca, que tiene el título de escolta y también ha sido portero de discoteca. “Me he currado el cuerpo todos estos años. Supongo que a los organizadores del certamen también les habré gustado personalmente: hemos hecho una entrevista ante la cámara”, añade.