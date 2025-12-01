Marca de garantía 'queso arribes de salamanca', el secreto del buen queso

Producto elaborado con leche de los pastos de la comarca de Las Arribes.

El rincón noroeste de la provincia de Salamanca dónde el Duero serpentea haciéndose más profundo a su paso por las Arribes, constituye el hogar de nuestro más preciado tesoro: la leche de oveja. De lugares como Las Arribes, El Abadengo, La Ramajería y Vitigudino, se conserva la idea de aquellos pastores cuyos rebaños proporcionaban la leche para la elaboración de quesos.

El Queso Arribes de Salamanca es un producto íntimamente ligado a estas comarcas, ya que nuestra leche, procede exclusivamente de explotaciones de ovino de la zona, que aprovechan sus pastos naturales mediante un sistema semiextensivo.

Fue en el año 2002 cuando la Junta de Castilla y León aprobó el Reglamento de la Marca de Garantía Queso Arribes de Salamanca como reconocimiento de la calidad del queso que se elaboraba con la leche de oveja de la zona de Las Arribes. En este Reglamento se definen los requisitos de calidad que tienen que cumplir la leche y el queso y los controles que nuestra Asociación realiza para garantizar que cuando el consumidor adquiere un queso con la etiqueta de Queso Arribes de Salamanca tiene la máxima garantía de calidad.

Los quesos amparados bajos la Marca de Garantía Queso Arribes de Salamanca van identificados con el logotipo que garantiza que es un auténtico Queso Arribes de Salamanca.

La principal característica de todos los quesos es una elaboración de forma tradicional, a partir de leche cruda de oveja. Esta peculiaridad hace que este tipo de quesos presente un sabor y bouquet intenso y característico, que nada tiene que ver con otros quesos de ovejas que se elaboran con leche pasterizada con métodos más industriales.

Las marcas comerciales inscritas en Queso Arribes de Salamanca son: Artesanos del Arco Hernández de Bogajo, Finojosa y El abuelo Calderero de Hinojosa, García Calvo de Vilvestre y Hacienda Zorita de la Finca San Nicolás de las Dueñas.

La calidad de todos estos quesos se plasma en los premios obtenidos a lo largo de los años en los principales concursos nacionales e internacionales, destacando las medallas de oro de Hacienda Zorita en los premios Chincho 2024 en categoría de leche cruda de oveja semicurado y viejo y la medalla de oro de Artesanos del Arco Hernández en los world Cheese Awards 2024 en categoría de leche de oveja semicurado y el recién premiado García Calvo con medalla de bronce en los Word Cheese Awards 2025 en categoría de queso de leche de oveja curado.

Todos estos quesos se pueden encontrar en la mayoría de tiendas de alimentación, supermercados e hipermercados de Salamanca.

Además, en nuestra web www.quesoarribesdesalamanca.com se pueden adquirir en nuestra tienda on line y disfrutar de ellos en cualquier rincón de España.

