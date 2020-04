Mar Siles, directora del IRNASA: “Ensayamos con moléculas que podrían evitar la entrada del virus en las células”

Con su grupo de investigación del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa), centro del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) que dirige, Mar Siles lidera una propuesta de nuevos ensayos para evitar la hiperinflamación pulmonar que ha presentado a la convocatoria del Instituto Carlos III. Además, Siles es delegada del CSIC en Castilla y León.

–¿En qué consiste la propuesta que ha presentado?

–Proponemos el ensayo de moléculas que por sus características podrían evitar la entrada del virus en las células y evitar o mejorar la hiperinflamación pulmonar en casos graves de COVID-19. Estas moléculas han sido desarrolladas por nosotros, o por colaboradores cercanos, en modelos infecciosos. La ventaja frente a otros anti-inflamatorios que puedan estar usándose en COVID-19 es que no dan lugar a inmunosupresión, que puede ser un problema.

–¿Su grupo de investigación tiene experiencia previa?

–Trabajamos desde hace muchos años en infecciosas, pero no concretamente en virología. En el CSIC tenemos la ventaja de contar con una amplia red de científicos de todas las especialidades, y en este caso contamos con la colaboración de un grupo de virólogos que maneja el modelo SARS-CoV-2, en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, centro mixto de la Universitat de Valencia y del CSIC.

–Esta pandemia ha servido para darnos cuenta de que no teníamos tanta higiene como creíamos ¿no?

–Digamos que la higiene era adecuada frente a los agentes infecciosos a los que nos enfrentamos habitualmente, pero la llegada del SARS-CoV-2, con una enorme capacidad de transmisión, debería cambiar nuestros hábitos de higiene, al menos temporalmente.

–¿Y se acabará con esos mercados húmedos de los que tanto se habla ahora?

–Los países en los que hay un contacto estrecho entre las personas y animales silvestres, que se utilizan para consumo, deberían replantearse la normativa de seguridad y los permisos de venta o ser más estrictos en su aplicación. Pero estos hábitos de consumo, que están ligados a cuestiones tradicionales más que a una necesidad, son difíciles de controlar y de erradicar.

–Se puede decir que la comunidad investigadora se está volcando.

–Sin duda, la comunidad científica está jugando un papel fundamental en estas circunstancias extraordinarias. Desde el CSIC, se ha constituido una plataforma dedicada a día de hoy exclusivamente a esta pandemia, aglutinando el esfuerzo coordinado de más de 80 grupos de investigación que están en continuo intercambio de ideas e información.

–Se habla mucho del virus en el ámbito sanitario y de la biología, ¿pero desde todas las áreas se puede aportar?

–Sí, todas las áreas de conocimiento tienen una importancia vital, no solo en el momento actual, sino también en los días venideros. Desde estudios sociales, por ejemplo, del impacto del confinamiento a nivel de relacionamiento, educativo y económico, hasta cosas más tecnológicas, como el desarrollo de nuevos materiales virucidas o virífugos.

–La queja de algunos investigadores es que en el tema de los test no se haya contado más con las universidades y centros de investigación para hacer PCR ¿qué opina?

–Entiendo la frustración de los investigadores, técnicos y auxiliares que por su capacitación podrían haber contribuido en este aspecto. Es un debate complicado. Primero, es el propio sistema sanitario el que debe reclamar, si lo considera necesario, la participación de los institutos de investigación o de su personal en estas actividades, aparte todos los requisitos necesarios para llevar a cabo un diagnóstico fiable y validado. En este aspecto, varios laboratorios de investigación se han acreditado en nuestra autonomía, siguiendo las indicaciones del Instituto de Salud Carlos III, para poder realizar estos test. Segundo, por lo que entiendo el cuello de botella en cada hospital puede haber sido diferente, y depende no de las capacidades, sino de la falta de reactivos para un determinado paso en el procedimiento diagnóstico. Dicho todo esto, he tenido la sensación de que el sistema ha sido mucho más garantista de lo que se podría esperar en una situación de alarma, y que debemos aprender de esta situación acuciante para ocasiones futuras, y ser garantista, por supuesto, pero no supergarantista.

–Parece que hay una carrera por encontrar una vacuna y un antiviral.

–Sí, no solo por el impacto social que tendría y el prestigio de haber llegado el primero, sino también por razones económicas.

–¿Hay que ir un paso más allá para evitar nuevas epidemias?

–Sí, hay que aprender de lo que estamos viviendo. No sé si para evitarlas, porque en el mundo globalizado en el que vivimos será complicado, pero sí para que el impacto sea el menor posible.

–¿Servirá para que haya otra visión de la Ciencia por parte de los gobiernos y la sociedad cuando todo esto pase?

–Ojalá. La ciencia está y ha estado infrafinanciada en nuestro país, eso es algo que ya nadie discute. La importancia de las capacidades científico-tecnológicas de un país o una región para su propio bienestar, desarrollo, etc. es tan tremenda, no solo en estas situaciones de emergencia, que esperemos que esta visión de la ciencia como algo muy necesario, que desgraciadamente nos ha traído la COVID-19, no se desvanezca en pocos meses, y que se redoble el esfuerzo para que la ciencia quede reforzada a medio y largo plazo. Este país se lo merece. Quería terminar homenajeando al sistema sanitario español y a sus integrantes, del que realmente podemos sentirnos orgullosos. Han realizado un esfuerzo brutal y se han adaptado a estas condiciones tan complicadas que nos hemos encontrado, dando lo mejor de ellos, que es muchísimo.