El mapa de la red futura de AVE aísla Salamanca en contra de la Unión Europea Es una de las ocho capitales de provincia que el ministro Óscar Puente planea dejar sin Alta Velocidad. La Unión Europea establece que el tren a Madrid debe circular a más de 200 km/h en 2030, pero el Gobierno no lo contempla

Carlos Rincón Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:00

«Esto tendrá repercusión en el conjunto de toda la red de nuestro país porque afecta a todos los tránsitos de España. Estamos ante una actuación de carácter estratégico para el futuro del transporte ferroviario». Fueron las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la presentación de su plan para «mantener la alta velocidad española a la cabeza del mundo». Además de anunciar que el AVE Madrid-Barcelona elevará su velocidad a 350 kilómetros por hora, presentó el mapa de la futura red de Alta Velocidad de España.

Pero en este plan «estratégico» y clave para el desarrollo, Salamanca queda aislada. Es una de las ocho capitales de provincia peninsulares que quedan desconectadas de ese tren del futuro. Junto a ella se encuentran Ávila, Soria, Lugo, Oviedo, Santander, Logroño y Teruel.

Este aislamiento que el Gobierno prevé para la capital del Tormes y su provincia contraviene la última revisión de la Red Transeuropea de Transportes. Este documento, aprobado durante la presidencia española de la Unión Europea, incluye en la red básica —es decir, aquella que debe estar ejecutada en 2030— la conexión entre Salamanca y Madrid por Medina del Campo como una de las líneas por las que se podrá circular, al menos, a 200 kilómetros por hora, velocidad a partir de la cual se considera ya alta velocidad. Sin embargo, eso aún no es posible, y para cumplir con el mandato europeo es necesario realizar importantes inversiones que no están previstas.

Tampoco prevé el Ejecutivo, a corto plazo, alta velocidad en la línea que conecta Salamanca con Portugal, pese a que sí apuesta por esa mejora en la conexión entre la ciudad del Tormes y las ciudades portuguesas Aveiro y Oporto, según un informe incluido en la Estrategia de Movilidad Inteligente y Sostenible de la Unión Europea, que exige duplicar el tráfico ferroviario de alta velocidad en 2030 y triplicarlo en 2050 respecto a los niveles de 2015. Si introducir el AVE en la línea Salamanca-Madrid por Medina requiere una inversión importante, la alta velocidad entre la capital charra y la frontera requiere un desembolso aún mayor para eliminar los 54 pasos a nivel que existen en el trazado.

A los 4.091 kilómetros de red de alta velocidad que ya están en servicio, Transportes prevé sumar en los próximos años 737 más —436 ya están en fase de construcción y 301 en proyecto—. Ninguno se encuentra en la provincia de Salamanca. Actualmente, los Alvia que la unen con la capital de España, de los modelos S-120 y S-121, solo pueden alcanzar una velocidad de 155 kilómetros por hora en el tramo entre la ciudad del Tormes y Medina del Campo. En este trazado van a una velocidad similar a la de los lentos Media Distancia a través de Ávila.

El primer obstáculo para cumplir el mandato de la Unión Europea y reducir el tiempo de viaje, al menos, 20 minutos, es el paso a nivel que existe en el municipio vallisoletano de El Carpio. El Ejecutivo llegó a licitar esta obra en diciembre de 2021, con un presupuesto de 3,3 millones de euros, pero quedó desierta. Lejos de volver a intentarlo, en respuesta parlamentaria el pasado febrero, el Gobierno no quiso dar plazos.

Pero el problema no solo está en el paso a nivel. Técnicos de Adif han precisado a este periódico que también serían necesarios otros 25 millones de euros para instalar un cerramiento a lo largo de toda la vía entre Salamanca y Medina, así como para renovar las traviesas, la mayoría de las cuales tienen más de 40 años. Dos terceras partes de la vía no tienen los listones de madera en condiciones de soportar velocidades más altas que las actuales. Lo más costoso sería cambiar los travesaños y el carril de la línea, lo que podría suponer una inversión de aproximadamente 21,5 millones. El cerramiento total de los 75 kilómetros supondría otros 3,5 millones. Pero, de momento, no solo no hay inversión prevista, sino que ni siquiera se ha encargado el proyecto.

Las claves

El plan de la Unión Europea para la línea Salamanca-Medina

El 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo dio el visto bueno definitivo a la revisión de la Red Transeuropea de Transportes. El calendario de infraestructuras que establece fija que la línea entre Salamanca y Madrid, a través de Medina del Campo, debe permitir circular a más de 200 kilómetros por hora a partir de 2030.

Conexión con Portugal para eliminar «cuellos de botella»

Para acabar «con los cuellos de botella y brechas que impiden una experiencia fluida en la red de alta velocidad por toda Europa», el informe Servicios ferroviarios inteligentes y asequibles de la Unión Europea: un estudio socioeconómico y medioambiental para la alta velocidad en 2030 y 2050 apuesta por agilizar las obras que hagan posible la alta velocidad ferroviaria en la línea que conecta Salamanca con Aveiro y Oporto. Esta conexión sería una alternativa entre Madrid y Lisboa a la prevista por Extremadura.

Mejoras de las que no se saca provecho

Pese a la importante inversión realizada para electrificar la línea Medina del Campo–Salamanca–Fuentes de Oñoro, los pasos a nivel y la falta de vallado obligan a los trenes a circular más lentamente, perdiendo así eficiencia.