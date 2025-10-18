Manuel Turizo hace las delicias de sus fans en el Multiusos El artista colombiano emuló a su casa sorprendiendo en cada canción con una de las estancias de su hogar

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:28

El artista colombiano Manuel Turizo deslumbró a sus fans en el concierto del Multiusos con una soberbia puesta en escena y haciendo vibrar a los cerca de 5.000 espectadores que se dieron cita en el recinto para cantar temas como 'Una lady como tú' o 'La Bachata'.

El cantautor sorprendió, sobrepasadas las 21.30 horas, y con un reloj que se activó diez minutos antes del inicio, con una 'performance' novedosa. Y es que, en cada canción, se simulaban las diferentes estancias de su vivienda. A su vez, el escenario contó con una cámara que seguía a los bailarines al más puro estilo videoclip.

Sin duda, y con la expectación generada semanas atrás, el concierto no defraudó y se pudo apreciar de primera mano el talento del colombiano.

