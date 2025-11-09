Manos que cuidan de la fauna urbana Más de 20 voluntarios acudieron este sábado al parque Miguel Delibes para ayudar a mantener las cajas nido en las que las aves de la ciudad se albergan, una actividad con un fin ambiental, social y sobre todo para dinamizar

El parque Miguel Delibes se convirtió este fin de semana en escenario de una cita con la naturaleza. Más de una veintena de voluntarios se enfundaron chalecos, guantes y gafas de sol para recorrer este espacio en busca de pequeñas estructuras de madera: las cajas nido que sirven de refugio a distintas especies de aves que habitan en la ciudad. Se trata de una actividad en la que la población se implica para hacer actuaciones con un fin ambiental, social y sobre todo para dinamizar. Esta actividad, fundamental para la biodiversidad en la ciudad, para colaborar en el mantenimiento de las cajas nido que se distribuyen en varias zonas verdes de la ciudad.

«En espacios urbanos el arbolado tiene un desarrollo muy inferior. Como el arbolado es muy pequeño, no tiene grietas o no tiene un dosel suficientemente grande, no permite que existan demasiados nichos de nidificación para las aves. Se suplementa esa carencia con unas estructuras que son las cajas nido, que en este caso se pusieron con el proyecto del Life del Ayuntamiento, con la idea de utilizar los parques como corredor verde», explica Víctor Pérez, uno de los técnicos encargados de organizar esta actividad.

Como explica Víctor Pérez, la construcción de estas estructuras pretende favorecer la conectividad ecológica entre los espacios naturales y la ciudad.

Tras formar cuatro grupos de voluntarios, todos ellos se pusieron manos a la obra. Su misión: encontrar, con ayuda de un plano, las cajas nido para, revisar si están o no y poder ayudar a mantenerlas.

«Los voluntarios van con una pértiga para poder bajar las cajas de las ramas. Una vez bajadas, vemos si están ocupadas o no, si hay alguna incidencia, si hay algún huevo, si hay pollitos muertos o si han terminado de hacer el nido», explica el técnico especialista en biodiversidad. «Después, repasamos todas las opciones que se pueden hacer por si hace falta algún ajuste. Algunas veces la tapa se quita o incluso le vamos a dar un pequeño barniz para que aguante un poco más, hasta la temporada de nidificación siguiente», añade.

Las aves que utilizan estas cajas nido son variadas: páridos, carboneros o herrerillos, son algunos de los pájaros que utilizan estas herramientas. «Eso se controla un poco con el diámetro de la apertura del orificio de las cajas. Cuanto más pequeño, se restringe la entrada de unas especies o de otras. Y sobre todo, se evita que especies depredadoras, como puede ser la urraca, o incluso los carpinteros, se alimentan de los pollos, de la comida fácil», añadió Víctor Pérez.

Esta actividad la complementaron con la creación de piñas, de cebo y alpiste, un refuerzo alimenticio para las aves que habitan en estas cajas.