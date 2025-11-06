Malestar en Puente Ladrillo: «Si te quejas te llaman racista»
El barrio critica la falta de información sobre las obras en la antigua residencia de San Juan de Sahagún y temen que el proyecto pueda alterar la convivencia. Los vecinos piden explicaciones y transparencia al Gobierno Central
M.B.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:15
El malestar crece en Puente Ladrillo. Las obras en la antigua residencia San Juan de Sahagún, cerrada desde hace años, han despertado sospechas entre los vecinos, que aseguran no haber recibido explicación oficial sobre el proyecto. El Gobierno central niega que vaya a abrirse «a corto plazo» un centro de migrantes, pero está solicitada una licencia de obra.
«Nos deberían haber comentado algo, por lo menos. Nadie nos ha informado de nada», dice un residente que prefiere mantener el anonimato. Otros son más directos: «Me parece muy mal porque es una aglomeración de personal muy alta y toda la zona va a verse influenciada por el movimiento de ese tipo de personas. Iba a ser un centro para ciento y pico y ahora dicen que serán seiscientas. Una barbaridad», lamenta Marcos Palomo.
En el barrio se repite la misma idea: miedo a un cambio brusco en la convivencia y que nadie haya dado la cara. «No somos racistas, somos trabajadores. Queremos un barrio tranquilo», afirma David Martín.
Por otro lado un hombre que observa las obras resume el sentimiento colectivo con una frase: «Si es lo que parece es un campo de concentración de inmigrantes, no me parece bien que sea tan abultado el número. Son demasiadas personas sin ocupación, y la gente parada cría malos pensamientos.»
Otro vecino apunta: «Si el edificio estaba cerrado por problemas de aluminosis y ahora se rehabilita para acoger a más de 400 personas, no es normal, porque si estaba mal para los ancianos, ¿cómo va a estar bien ahora?. Lo lógico sería tirarlo, no reformarlo a escondidas.»
Mientras tanto, las instituciones se cruzan reproches. El Ayuntamiento de Salamanca exige al Gobierno «transparencia y respeto» y la Junta recuerda que no pueden instalarse centros de gran capacidad sin informe previo. En el barrio, sin embargo, los vecinos están divididas las asociaciones solo piden información: «Llegan, hacen obras y no explican nada. Luego si te quejas te llaman racista», dice una mujer mayor. «No es racismo, es miedo a lo desconocido», asegura.
La asociación Puentelave, la más antigua del barrio, ha pedido calma y diálogo. En un comunicado recuerda que «no hay pruebas de que estos centros generen inseguridad» y anima a debatir «sin alarmismo». Pero muchos vecinos no se sienten representados. «La asociación va a lo suyo; nosotros somos los que vivimos aquí», replica un miembro de la nueva plataforma vecinal.
El ambiente es tenso, y algunos preparan una recogida de firmas si las obras continúan. «Nos sentimos el patito feo de Salamanca», dice una vecina. «Cuando hay algo molesto, lo mandan aquí.»
Por ahora, el futuro del edificio sigue sin aclararse. En Puente Ladrillo, los vecinos repiten la misma exigencia: «Queremos saber qué están haciendo en nuestro barrio.»
Mientras tanto, el futuro del edificio de San Juan sigue sin aclararse. Desde el Gobierno insisten en que «no hay decisión inmediata». En Puente Ladrillo, los vecinos dicen sentirse ignorados y piden algo tan simple como información. «No queremos peleas ni etiquetas —resume un residente—, solo saber qué están haciendo en nuestro barrio.»
Fuentes municipales aseguran que seguirán pidiendo explicaciones al ejecutivo «hasta conocer el uso exacto».