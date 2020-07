Malestar por la reticencia de los médicos a la consulta presencial

Crece la insatisfacción entre los pacientes salmantinos con la consulta telefónica en Atención Primaria.

Desde que finalizó el estado de alarma son constantes las protestas de usuarios que desean ser vistos in situ por su médico de familia, pero se sienten ‘despachados’ sin que se les conceda una consulta presencial.

Este diario ha podido constatar como varios pacientes indicaban a su médico patologías que merecen ser vistas en persona -según la opinión de otros facultativos consultados- y, sin embargo, se les ha prescrito una medicación ‘a ciegas’ o se les ha recomendado que acudan a Urgencias si notan que la situación empeora.

Esta actitud contrasta con la última orden emitida desde la Gerencia Regional de Salud, que exhorta a los médicos de Atención Primaria a ir regularizando las consultas para que el 50% de ellas -al menos- sean presenciales este verano e, incluso, a tomar la iniciativa de llamar a pacientes pluripatológicos para que acudan a una revisión.

Entre los propios facultativos circula la opinión de que algunos colegas han hecho su propia interpretación de evitar las visitas innecesarias al centro de salud.

“La Consejería no ha dicho que los pacientes no deban ir a los centros de salud, sino que no deben presentarse allí sin avisar antes”, especifica un médico de la capital salmantina. “Es importante que llamen por teléfono, pero no para resolver esa consulta por teléfono, sino para que le indiquemos a qué hora o en qué lugar es más seguro que les veamos sin riesgo de contagio. Habrá consultas que se podrán solucionar con una conversación por teléfono, pero si necesita que le veamos, por supuesto que hay que verle”, apostilla otro veterano de la Atención Primaria salmantina.

La orden que se han encontrado los médicos de familia al encender el sistema Medora en su ordenador es la de “ir retomando las revisiones a los pacientes G2 y G3”. Es decir, en una escala del 0 al 3, donde 0 es un paciente sano y 3 es un paciente crónico pluripatológico complejo (tiene varios órganos afectados), tomar la iniciativa de llamar a los pacientes del grupo 2 y 3 para volver a revisar su estado.

“Lo cierto es que llevábamos ya unos meses llamándoles, pero también nos encontramos con que muchos de ellos dicen que no están mal y que prefieren no ir al centro de salud”, relatan.Respecto al mal hábito de no dignarse a recibir a un enfermo y sugerirle que vaya a Urgencias, también hay discrepancias entre los profesionales. “No conviene generalizar, pero desde luego que no tiene sentido enviar a la gente a Urgencias sin haberles visto, cuando nos hemos pasado media vida diciéndoles que no saturen las Urgencias sin antes visitar a su médico de familia. Si después de lo que ha pasado durante el confinamiento, ahora les mandas un paciente que no tiene nada, solo por no querer verlo en consulta, es normal que estén quemados”.