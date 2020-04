Malestar entre los médicos salmantinos por su compensación tras el esfuerzo frente al coronavirus: “¿Solo nos merecemos esto?”

"Hemos echado cuentas y la gratificación que puedo recibir por haber estado todo el mes de marzo trabajando frente la coronavirus no llega a 300 euros. ¿Eso es lo que nos merecemos?”, se pregunta un profesional de Urgencias del Hospital de Salamanca.

La Consejería de Sanidad y los sindicatos llevan una semana a la gresca respecto a la forma de premiar o retribuir el trabajo que están realizando los sanitarios durante la pandemia. Sacyl ha realizado una propuesta y quiere abonar esas cantidades antes del 15 de mayo, pero los principales sindicatos han dicho que de ninguna manera.

La principal queja que realizan los representantes de los profesionales es que Sanidad solo valora el número de horas trabajadas por encima de la jornada laboral y encuentran un sinfín de impedimentos a esta postura. El delegado territorial de CESM en Salamanca, Jesús Arcaya, explica: “Ellos se contentan con que no ganes menos que el mes anterior. Si has trabajado menos horas que en febrero te van a respetar el sueldo de febrero, pero si has trabajado más horas las calculan como hora de guardia de un día laborable, que son casi 25 euros. Ni siquiera a precio de festivo. En Navarra, por ejemplo, van a retribuir este esfuerzo a 58 euros la hora.

“En segundo lugar no valoran el riesgo, la disponibilidad, la situación de emergencia, etc. Según su planteamiento no tendrían derecho a esta retribución los médicos de Primaria porque dicen que hecho llamadas telefónicas. No es cierto porque también han visitado domicilios y lo cierto es que son buena parte de los contagiados”, dice. Arcaya pone un ejemplo gráfico: “Si eres un profesional que, por falta de protección, te has contagiado o tienes que quedarte en cuarentena, te vas a quedar sin esa productividad porque no has hecho más horas que el mes anterior”. Dentro del Hospital, afirma, “también hacen distinciones entre servicios. Está claro que los más expuestos fueron Urgencias, UCI o Interna, por ejemplo, pero es que hay especialistas que han cambiado de departamento y se han integrado en estos servicios”. En resumen, la productividad máxima que se puede alcanzar es de 948 euros, pero los médicos estiman que “la mayoría no llegarán a los 300 euros”.

Sanidad reiteró ayer que tiene total disponibilidad para negociar un acuerdo, reconocer también la Atención Primaria y mañana retomará las negociaciones.