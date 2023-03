Maldita Nerea y Miguel Poveda, las estrellas de los conciertos de primavera en Salamanca

El DA2, acogerá nuevas exposiciones durante los próximos meses, entre las que destacan This is my swim lane de la fotógrafa eslovaca María Svarbova, la XXVI edición de los Premios San Marcos o las obras de la artista Silvia Zayas, dentro del ciclo de Visiones Contemporáneas.

La Plaza Mayor acogerá Folklorquiando Retratos una muestra pictórica de Florencio Maíllo que nos acerca a la figura universal de Lorca acompañado de contemporáneos, familiares, amigos, compañeros y referentes que compartieron junto a él momentos vitales, sentimientos cómplices, creaciones artísticas, imágenes icónicas o tendencias determinadas que de una u otra manera hemos heredado.

Por su parte, la sala de exposiciones de la Torre de los Anaya acogerá una muestra de dibujos del pintor salmantino Zacarías González con motivo del centenario de su nacimiento. Se complementará con un ciclo de conferencias por Agustín Ferreira, Miguel Ángel Gasco, Mª Luisa García Castañeda y José Carlos Brasas.