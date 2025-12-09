Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un médico por los pasillos del Hospital. ARCHIVO

Mala semana para ponerse enfermo: arranca la huelga de médicos con las urgencias en ascenso

El paro se prolongará hasta el fin de semana con lo que se enlazan nueve días de servicios mínimos

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:10

Comenta

Tras un puente de tres días, este lunes arranca una huelga nacional de médicos que se prolongará hasta el próximo viernes enlazando con el siguiente fin de semana. Nueve días con unos servicios sanitarios en los que tan solo se pueden garantizar los servicios mínimos, y en los que los casos que llegan a Urgencias están experimentando un incremento significativo por el aumento de las infecciones respiratorias vinculadas provocadas por los virus de la gripe y la covid. Ejemplo de ello es que tan solo en la mañana del pasado sábado pasaron por el SUAP, en la calle Valencia, más de 150 personas.

En el Servicio de Urgencias del Hospital ven con temor desde hace días esta sucesión de festivos y huelga combinada con la proliferación de casos de gripe. «Si sufrimos los lunes después de un fin de semana normal, ahora que vienen nueve días de servicios mínimos y la gente con la idea de que los centros de salud podrían estar cerrados... ¿Dónde van a acudir? Pues a donde saben que siempre va a haber gente», aseguraban a este periódico.

Comienza este lunes, por tanto, un periodo de incertidumbre para muchos pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas programadas en estos cuatro días. No se puede avanzar el seguimiento que va a tener en Salamanca esta protesta de los facultativos que exigen a la ministra de Sanidad, Mónica García, un estatuto propio y que no se les equipare con otros graduados universitarios, como enfermero o logopedas, argumentando que tienen mayor responsabilidad y más años de formación. Según el sindicato CESM, el 90 % de los médicos del Hospital respaldaron el paro de octubre, un porcentaje que la Junta de Castilla y León rebajó al 28,39 %. Con independencia de las cifras, lo cierto es que a lo largo de esta semana es previsible que se cancelen cirugías, pruebas y consultas, con los consiguientes problemas que esto puede traer para los pacientes afectados. Y, de la misma forma, todo apunta a que un mayor volumen de enfermos se acumulará en Urgencias.

