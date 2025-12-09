La magia de los belenes conquista la ciudad: una huida a Egipto, una imagen escondida y un pin 'antisecuestros' Las tradicionales representaciones navideñas ya decoran algunos de los espacios más conocidos de la ciudad

María Andrea Sandia Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025

Pocas cosas son tan tradiciones para dar la bienvenida a las fiestas como lo son los belenes. Estas representaciones religiosas recuerdan el verdadero sentido de las Navidades llenando de fe y magia los hogares.

Desde principios de esta semana, son ya varios los edificios públicos que han inaugurado sus belenes. La Salina, la Torre de los Anaya y la Fonda Veracruz lucen majestuosos belenes, caracterizados por sus impresionantes dimensiones y la gran calidad de las estructuras que los componen.

Detrás de estas obras de arte hay, en la mayoría de los casos, meses enteros de trabajo y dedicación en los que colaboran tanto los belenistas como otros integrantes de las cofradías y organizaciones religiosas que participan en su construcción.

En la Torre de los Anaya está representación religiosa ha sido llevada a cabo por los belenistas, Pepe Caraset y Benjamín Llorente. La obra es propiedad de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia.

«La gente no se hace ni idea de todo el trabajo que tiene detrás un belén de estas características»

Para llevar a cabo esta obra de arte, los belenistas trabajaron en su montaje durante dos meses dando lo mejor de sí mismos. «La gente no se hace ni idea de todo el trabajo que tiene detrás un belén de estas dimensiones. Hacemos un poco de todo: carpintería, albañilería y muchos otros oficios. Todos los años sumamos nuevas construcciones. Las escenas, los paisajes, las casas, los puentes y todo lo que se ve lo hacemos nosotros mismos. Lo único que compramos son las figuras. El resto es todo producción propia y eso lleva mucho esfuerzo, pero merece la pena», explican los belenistas, Pepe Caraset y Benjamín Llorente.

El objetivo de la obra era crear una representación fiel del Nacimiento donde prevalecieran las escenas bíblicas, pero que fuera diferente a las presentadas en años anteriores.

«Se representa siempre lo mismo, pero de diferente manera para que el belén sea más atractivo y las personas se animen a visitarlo», explicó durante la inauguración del belén el representante de la cofradía, Julián Alcántara.

En este caso, una de las novedades más llamativas es que el belén incluye una escena de la huida a Egipto. De esta manera, en el último tramo de la representación se puede ver un ligero cambio en las edificaciones para dejar paso a un campamento en el desierto con unos pilares que simbolizan inspirados en la arquitectura egipcia de la época.

Al tratarse de un belén bíblico, el objetivo es recordar los momentos más importantes dentro de la liturgia cristiana. La primera escena representada es la Anunciación que está acompañada de un amanecer, según va avanzando el día aparecen otros pasajes bíblicos como la Visitación, el Empadronamiento, el Nacimiento, la visita de los Reyes del Oriente hasta llegar al ocaso en que se puede ver la huida a Egipto.

Una tradición que alcanza los 30 años

Los inicios del belén que se expone en la Torre de los Anaya se remonta al año 1.995 cuando la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia realizó su primera de estas representaciones.

El primer lugar de exposición fue el sótano de la Catedral Nueva. Posteriormente se trasladó al Ateneo de Salamanca, que tenía su sede en la calle Zamora. La representación bíblica pasó por otras ubicaciones antes de llegar a la Torre de los Anaya.

Talleres para pequeños y mayores

Además de realizar el belén Pepe Caraset y Bejamín Llorente imparten talleres de construcción de belenes tanto para adultos como para niños. Ambas modalidades han tenido una gran acogida agotándose con rapidez todas las plazas. Una señal de que la tradición belenistas «tiene una larga vida por delante», consideró Julián Alcántara, representante de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia.

El pin de niño jesús

Debido a que el año pasado la cofradía se llevó la desagradable sorpresa de que sustrajeron la figura del niño Jesús del Nacimiento. En esta ocasión, la cofradía ha querido recordarle a los asistentes el respeto que merece una representación bíblica como está. Especialmente cuando se trata de la imagen en torno a la que gira todo la puesta en escena. Para ello la cofradía ha creado unos pines con la figura del santo niño.

«Motivados por el incidente del año pasado, cuando nos secuestraron al niño Jesús, hemos querido hacer estos pines para que quieres quieran los tengan consigo representado al niño Jesús y para que quede constancia de que es la figura más importante del belén. Así si nos lo sustraen, que esperemos que no ocurra, seguiremos teniendo un niño Jesús porque los cofrades y todas las personas que deseen pueden tener este pin que estará en el mostrador», explicó en nombre de la cofradía, Julián Alcántara.

Ampliar El belén de la Fonda Veracruz ALMEIDA

Fonda Veracruz: Un belén con un San Francisco de Asís oculto

En la Fonda Veracruz la Asociación de Belenistas de la Virgen de la Peña de Francia ha creado un belén con casi 60 figuras y cuya novedad es la imagen de San Francisco de Asís, padre de los belenistas, que se encuentra escondida en la instalación. Para llevar a cabo esta representación religiosa fue necesario cuatro días de montaje y el trabajo de cinco personas. Se trata de un tiempo muy corto en comparación con otros belenes que requieren meses de trabajo. Sin embargo, desde la asociación de belenistas de la Peña de Francia destacan que este «montaje exprés» es posible gracias a todo el trabajo previo realizado por todos los miembros de la asociación que colaboran realizando las casas y edificios previamente. Además, se requirió de más de 200 kilos de materiales, entre los que se destaca la arena, la grava y el corcho.

