Pasillos de Urgencias del Hospital de Salamanca. ALMEIDA

Los Madrid-Barça ya no se notan en Urgencias

A diferencias de años anteriores, El Clásico del fútbol español no se tradujo en menos pacientes. Al revés: 431 urgencias durante este domingo

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Las estadísticas demuestran -o demostraban- que las Urgencias del Hospital de Salamanca tenían mucha menos presión durante las horas en las que se disputaban importantes partidos de fútbol: las grandes noches de Champions, las finales de la selección española (cifras récord de baja asistencia en Urgencias) y, por supuesto, el Clásico 'Real Madrid-Barcelona' del fútbol español vaciaban los pasillos y boxes de Urgencias, al menos durante unas horas.

«Algo ha cambiado en los últimos años», apuntan los urgenciólogos, respecto a la repercusión de estos eventos en la presión asistencial de Urgencias. Lo confirman los datos de pacientes atendidos de este domingo. Habiéndose jugado un Real Madrid-Barcelona, el servicio de Urgencias del Complejo Asistencial ha atendido a más pacientes que en anteriores fines de semana. En total fueron 431 urgencias, mientras que el domingo anterior (19 de octubre) fueron 422, frente a las 442 del 12 de octubre y las 425 del 5 de octubre. Es decir, igual que un fin de semana sin Clásico, o incluso peor.

Los profesionales sanitarios apuntan que «ya hace años que no es lo mismo» y lo achacan a que «cuando solo había un partido a la semana, y era de los buenos, se notaba muchísimo, pero es que ahora hay fútbol todos los días». Por otra parte, también apuntan que «la gente puede ver el partido desde el teléfono móvil mientras se espera en Urgencias». De hecho, fue una estampa que se vivió en la tarde de este domingo: acompañantes que apoyaban a un familiar y, de vez en cuando, le echaban un ojo al teléfono para ver cómo iba el partido.

