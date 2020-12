Nieves García y Rosario Gómez son dos madres salmantinas a las que el coronavirus les ha hecho ser más madres coraje que nunca. Ambas tienen algo en común: sus hijos Sergio y Fernando tienen un 86% y un 89% de discapacidad, respectivamente. Y la pandemia les ha puesto la vida más patas arriba que de costumbre.

A sus 68 años, Rosario no deja que el cansancio le pueda. “Desde hace 26 años mi vida gira en torno a mi hijo, que tiene 44. En realidad ya he perdido la cuenta del tiempo que llevo así”, confiesa con una viveza contagiosa. “La vida durante estos meses ha sido un auténtico calvario: no podía moverme de casa porque tenía que atenderle 24 horas al día”.

La situación de Fernando empeoró en enero, momento desde el que necesita unas sillas de ruedas para desplazarse. A su parálisis cerebral, causada por un antibiótico que le suministraron cuando tenía apenas ocho días de vida por un dolor de oídos y al que resultó ser alérgico, hay que añadir, desde los 16 años, una enfermedad degenerativa en los músculos —miopatía mitocondrial—. Con este complicado panorama, unido al cierre de colegios por el virus, Rosario tuvo que dejar su trabajo en marzo como asistenta en un domicilio para dedicarse en cuerpo y alma a su hijo. “Duermo con él desde que me divorcié hace 26 años”, revela una aguerrida Rosario, y explica cómo se las ingenia para moverle —pesa más de 90 kilos—: “Más vale maña que fuerza. Ya le tengo cogido el golpe. De la silla al butacón y luego a la cama”, detalla.

Desde que en marzo el centro ocupacional, asistencial y de rehabilitación “La Cantera” tuvo que cerrar sus puertas, las rutinas tanto de Fernando como Sergio se vieron alteradas. “Fernando lo que más ha echado de menos es acudir a su taller de cerámica”, cuenta Rosario. “En el caso de Sergio, él es muy inquieto y lo que más extrañó durante ese tiempo fue el no poder tomar el pincho”, asegura Nieves. “Cada vez que íbamos de paseo señalaba con ímpetu el bar porque le encanta la tortilla o la ensaladilla”, bromea.

Construir torres o la música, en el caso de Sergio o la tablet para ver películas, en el caso de Fernando, han servido para hacer más llevadero todo su tiempo libre de los últimos meses. “Con Fernando no puedo poner las noticias porque se pone de mal humor”, confiesa Rosario, que recuerda que su hijo le declaró la guerra al virus: “Voy a matar al bicho”, decía.

Pero el tiempo pasa factura. Y en los rostros de ambas progenitoras se puede apreciar el agotamiento de estos meses de pandemia. “Estoy cansada de todo esto. Es cómo si nos hubieran quitado años de vida. A Sergio le han salido calvas”, reconoce su madre.

Sobre cómo se han adaptado a la ‘nueva normalidad’, Nieves explica que su hijo Sergio, al que le detectaron la enfermedad a los tres meses de vida, “no puede llevar mascarilla, se la arranca”. Los efectos del COVID en Sergio también han cambiado sus rutinas de sueño. “Al principio le tuvieron que cambiar la medicación porque no pegaba ojo”, reconoce su madre. Ella cuenta con el respaldo de su marido.

A propósito del virus, ambas explican que han extremado las precauciones para evitar contagiarse y que, ante el comienzo de la vacunación hoy, ellas sí darán su consentimiento para que sus hijos reciban la vacuna de Pfizer, — ayer mismo dieron rellenaron el documento que la Junta ha hecho llegar a Aspace—.

Ambas coinciden, precisamente, en la incalculable ayuda que reciben desde la Asociación: “Durante el confinamiento nos llamaban para ver si necesitábamos algo”. “Siempre han estado ahí”, sentencian.

Rosario y Nieves, dos ejemplos del amor incondicional de madre, incluso en los peores tiempos.