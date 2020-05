–A la vista de recientes informes es evidente que sí. Pero ahora no es el momento de elucubrar con lo que pudo haber sido y no fue, sino de actuar eficazmente y ya se realizaran las oportunas evaluaciones, valoraciones y análisis y se pedirán explicaciones.

–En una enfermedad infecciosa no pueden establecerse relaciones causa-efecto simples, por lo que es prematuro sacar conclusiones. Las encuestas epidemiológicas y la valoración de diversos factores ambientales, población, pirámide de edad, movilidad geográfica, recepción de viajeros, hábitos, actividades lúdicas y laborales de la ciudad y de la provincia e incluso determinadas características del virus podrán explicar nuestra situación concreta.

–Salamanca aglutina características que son un valor en condiciones normales. Es un motor turístico, con universidades de referencia y con una potente industria del español que atrae a miles de estudiantes extranjeros. Tiene una elevada población flotante con una marcada movilidad geográfica, a lo que se suma la cercanía a Madrid con intensas relaciones lúdicas y profesionales. Es una ciudad viva todo el año, con una potente oferta cultural y deportiva. Todo ello, asociado al envejecimiento de la población, probablemente jugó en nuestra contra. Pero los salmantinos no hicimos nada más que exactamente lo que nos indicaron en todo momento el Gobierno y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Concejala de Salud Pública de Salamanca, María José Fresnadillo es además profesora titular de Microbiología en la Universidad de Salamanca, miembro de la Comisión Informativa COVID-19 creada por el rector para hacer frente a la pandemia, así como de diferentes centros, institutos y grupos de investigación sanitaria. Confía en que Salamanca volverá a la normalidad, “aunque probablemente algunas dinámicas tendrán que modificarse aplicando las enseñanzas de la situación vivida”. Y no descarta “un aumento del número de casos con la llegada de los meses fríos”.

–¿Actuaron tarde el Gobierno y la Junta?

–A estas alturas, con los datos existentes, parece claro que el Gobierno y el Centro de Coordinación de Emergencias no dimensionaron adecuadamente el alcance de la pandemia lo que determinó un retraso en las actuaciones y forzó a las zonas más afectadas a tomar medidas que favorecieron movimientos de población y la diseminación del virus por todo el país. La Junta fue proactiva con un carácter de cooperación y globalidad ya que fue la primera comunidad en solicitar la declaración del Estado de Alarma y en la que se pusieron en práctica medidas de confinamiento en Miranda y Burgos que han sido eficaces. Además, está fuera de toda duda la eficacia de la Junta en la adquisición de material sanitario y de protección.

–¿Llegó tarde el cierre de colegios y de la universidad?

–Los cierres aislados de determinados sectores pueden ser hasta contraproducentes si determinan movimientos de población. Todas las medidas deben realizarse de forma coordinada y coherente y con un carácter de globalidad y no debemos olvidar que las decisiones las adopta un mando único.

–Y el Ayuntamiento, ¿no debió tomar medidas antes?

–El Ayuntamiento se puso en marcha a finales de enero. Primero, informó a su plantilla de medidas preventivas eficaces frente a virus respiratorios. A mediados de febrero compró mascarillas FP3, gafas de protección cerradas, buzos desechables para riesgo biológico, guantes de nitrilo, bolsas para residuos biológicos y geles hidroalcohólicos. Simultáneamente se comenzó a informar y formar telemática y presencialmente a la plantilla desde los departamentos de Salud Laboral, Recursos Humanos y Salud Pública en colaboración con Medicina Preventiva del Hospital. Desde ese momento diariamente se analiza la evolución de la pandemia y se toman las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los trabajadores municipales y la población. Mucho antes de que se declarara el Estado de Alarma, teníamos protocolos higiénico sanitarios y de funcionamiento para los diferentes servicios, y cerramos centros e instalaciones y asesoramos a diferentes colectivos. Desde el primer momento, para combatir el desabastecimiento de materiales, actuamos sin descanso. El alcalde remitió a mediados de marzo una carta al presidente del Gobierno expresándole la necesidad de garantizar EPIs y test con carácter prioritario y urgente y sigue insistiendo repetidamente en ella.

–¿No repartirá el Consistorio mascarillas a los ciudadanos?

–En el momento actual, es recomendable su uso para controlar las fuentes de contagio como medida complementaria al resto de medidas eficaces. Cuando sea difícil mantener la distancia de seguridad, la indicación de uso es mayor. Su reparto es responsabilidad del Gobierno, que asumió el mando único y la compra centralizada, y que, pese a ello, apenas ha hecho entrega de ellas a los ciudadanos. La compra diaria de mascarillas para la población es un gasto ingente para un ayuntamiento, que no nos podemos permitir si queremos prestar los servicios básicos y cubrir las crecientes ayudas sociales por la pandemia. Hemos pedido reiteradamente que el Gobierno prevea la entrega de mascarillas a medida que avanza la desescalada, pero no nos da respuestas positivas. Hemos mantenido múltiples contactos con proveedores y no es tarea sencilla encontrar empresas con los certificados de homologación. Para prever contingencias, se ha hecho un pedido de 145.000 mascarillas, que se proporcionarán a quienes acudan a un centro o actividad municipal, y seguimos adquiriendo para el personal municipal, pero es el Gobierno el que tiene que definir qué mascarillas, cuándo usarlas, cómo distribuirlas y, en ese punto, el Ayuntamiento siempre ha sido reivindicativo.