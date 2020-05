Mª Ángeles Castro (catedrática de Química Farmacéutica de la Universidad): “Los test deberían hacerse de forma masiva, sobre todo los de anticuerpos”

–Tanto cloroquina como hidroxicloroquina son fármacos que se están usado desde hace bastante tiempo como antimaláricos, pero también se usan por sus propiedades inmunosupresoras en enfermedades de tipo autoinmune como artritis reumatoide o lupus, ya que suprimen la producción de algunos factores responsables de procesos inflamatorios. Esto unido a que se ha descrito su capacidad antiviral frente a algunos virus in vitro, incluyendo virus de la familia de los coronavirus, ha llevado a que se incluya en diferentes estudios clínicos por su posible utilidad en el tratamiento de la COVID-19.

–Modular la actividad biológica de un determinado compuesto es una estrategia muy habitual en el diseño de nuevos fármacos. Se parte de un determinado compuesto que tiene una actividad concreta, por ejemplo antitumoral o antiviral, y se diseñan y sintetizan análogos, es decir, nuevos compuestos que se parecen al inicial pero cambiando su funcionalidad o estructura. Hay muchas opciones de obtener análogos que después se evalúan en cultivos celulares y se analiza si mejoran o no la actividad respecto al que sirvió de modelo, el denominado cabeza de serie. De esta manera se va analizando la influencia que cada fragmento de la estructura tiene en la actividad y se pueden obtener compuestos que mejoran las propiedades terapéuticas del cabeza de serie. En nuestro caso concreto trataremos de hacer análogos que incluyan el fragmento de 7-cloro-4-aminoquinolina que está presente en fármacos como cloroquina, hidroxicloroquina o primaquina que se utilizan como antimaláricos.

“La química computacional es una gran ayuda para obtener nuevos compuestos”

–¿Qué resultados espera?

–Se trata de un proyecto orientado a obtener nuevos compuestos con mejor actividad antiviral que la cloroquina. En una primera fase se hará un estudio computacional, en colaboración con un grupo de químicos computacionales de la Universidad de Salamanca y otro de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos permitirá identificar que moléculas, a priori, interaccionan mejor con determinadas proteínas del virus implicadas en su virulencia. Posteriormente, esos compuestos se sintetizarán en nuestro laboratorio y en el del profesor David Díez y los enviaremos a evaluar como antivirales in vitro, es decir, en modelos celulares. Los resultados obtenidos nos permitirán ver que partes de la molécula son imprescindibles para la actividad y que partes no. Con aquellos compuestos que presenten los mejores resultados continuaremos con experimentos in vivo, estudios de toxicidad... y si hay suerte, llegaremos a proponer un candidato susceptible de ensayos clínicos, y en último término, de fármaco. Pero claro esto es a más largo plazo.

–¿Forma parte de los estudios presentados a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III que apoyará también la Junta?

–Sí, forma parte de un proyecto que hemos solicitado al Instituto de Salud Carlos III y a la reciente convocatoria de La Caixa, también orientada a estudios que puedan contribuir a conocer mejor el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad causada por él. Me consta que la Junta es sensible a estas y otras iniciativas de diferentes grupos de investigación y sería razonable que también apoye a los científicos de la Comunidad.