–Bueno, ha habido respuestas más o menos contundentes por las instituciones europeas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo tomó una decisión bastante rápida, que es lo que más nos interesa a nosotros a corto plazo, que es la garantía de que nuestra prima de riesgo seguirá siendo baja y poder así seguir financiándonos en los mercados internacionales a tipos bajos. También la Comisión ha adoptado medidas importantes como activar la excepción general del impacto de estabilidad y crecimiento, de forma que los límites clásicos del control del déficit y de la deuda, de momento, están en suspenso, sin embargo, es cierto que la intervención del Consejo Europeo puso de manifiesto diferencias importantes entre los estados miembros, no tanto sobre la situación actual, sino sobre cómo se va a abordar después la financiación de la reconstrucción.

“La Unión Europea tiene capacidad de llamar la atención, pero la capacidad de respuesta en términos sanitarios, es exclusivamente nacional”

–A primera vista llama la atención la descoordinación de los países miembros, cada uno actúa por un lado ante una crisis común.

–Sí, pero esto nos está pasando en España. Si miramos cuál es la situación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas se reproduce lo mismo y en Europa es todavía mucho más complicado porque la UE no es un estado, no tiene esa capacidad de intervención o de declarar un estado de alarma, sino que somos 27 países muy distintos y, aunque a todos nos está afectando, no lo está haciendo de la misma manera. La UE tiene capacidad de llamar la atención, de intentar coordinar en la medida en la que los Estados miembros se dejen, pero la capacidad de respuesta en términos sanitarios es exclusivamente nacional, aunque es indudable que los ciudadanos cuando tenemos que hacer frente a un desafío como este, que nos desborda, pensamos que debería haber más Europa.

–También se ha puesto de manifiesto la gran dependencia que tenemos de China.

–Nos llevamos abasteciendo desde hace años de China, que es la gran fábrica del mundo porque allí lo hacen todo mucho más barato y rápido. China es ya en términos de importación de productos es el principal proveedor, pero no solo de la UE, también de Estados Unidos. La dependencia es total, aunque también es cierto que en España tenemos capacidad para, como estamos viendo, readaptar la producción y abastecernos de algunos materiales.