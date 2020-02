Luis Heredero, hijo del coronel asesinado por ETA en Salamanca: “Se sigue defendiendo lo mismo por lo que mataron a mi padre y a 850 víctimas más”

–Me he decidido porque de un tiempo a esta parte se viene hablando de la derrota de ETA y que forma parte del pasado. Según se han asentado estas dos ideas me he revuelto contra ellas y he intentado demostrar jurídica y moralmente que no es así. Que la derrota de ETA tiene que venir de otra manera y que el problema de ETA está presente en tanto y cuanto sigan presentes sus objetivos.

“Vamos hacia las excarcelaciones masivas. Pablo Iglesias dice públicamente que hay que excarcelar terroristas porque ya no matan”

–¿Cuál es la principal novedad que aporta en su trabajo?

–Cuando hago referencia a la perspectiva es que está escrito desde el punto de vista de una persona que ha vivido en su familia el problema del terrorismo. Que yo tenga constancia nunca se ha analizado todo lo que afecta a la víctima del terrorismo. Este libro compendia todas las partes de nuestro derecho y toda aquella sentencia que sea mínimamente relevante que afecte a las víctimas.

–¿Cuál es el reto de las víctimas del terrorismo?

–Mantener la dignidad y que las víctimas podamos avanzar. Somos nosotros los que queremos avanzar. Yo quiero acabar con esto. Quiero dejar de perseguir la justicia. Quiero vivir como cuando toda la sociedad salía a la calle sin distinguir y todos estábamos a una. Ahí el sentido de la víctima mejora porque sabe que estamos respaldados. En realidad el ataque fue contra toda la sociedad. Nos tocó a nosotros pero pudo tocar a cualquier otro. Queremos que la justicia responda como lo hace con cualquier otro delito.

–Ahí entra el miedo de la naturaleza terrorista

–Claro, nos generó miedo a todos. Un atentado en Salamanca, en una ciudad tranquila, pues genera una preocupación. Luego llega el atentado de Aliste tres años después y la gente dice pero bueno qué pasa en Salamanca. Ese miedo lo sufrimos todo. Todos aquí fuimos víctimas del terrorismo. Esto ha sido un fin sucio. Cuando dos partes negocian y llegan a un buen acuerdo satisfactorio es porque los dos han obtenido algo a cambio. Es evidente que si el Gobierno de España y una banda terrorista negocian, los dos han conseguido algo pero es que lo que han conseguido es obsceno e inmoral. Porque el derecho debe seguir funcionando, la justicia debe seguir funcionando. Yo me resisto a que me digan que ETA ha sido derrotada. No, no. ETA ha diseñado su derrota a medias con el Gobierno. Han dicho: Oye esto tiene que acabar así, ¿aceptas como tiene que acabar? Pues nos ponemos de acuerdo. Tienes presos enfermos fuera de la cárcel, acercamientos, doctrina Parot fuera, legalización de Bildu y Sortu... En definitiva, a las víctimas las mataron y las mutilaron con unos objetivos políticos y ahora han dicho: para que dejes de matar vamos a manteneros en la política; para que desaparezcáis, para derrotaros, os mantenemos en la política y mantenemos vuestros objetivos, pero por favor no matéis. Pero el proyecto de ruptura y de hacer daño a España sigue vigente. Además se sigue defendiendo lo mismo por lo que mataron a mi padre y a 850 víctimas más.

–¿Qué le parece el silencio institucional por los 25 años de Gregorio Ordóñez o que los alumnos vascos no sepan quien es Miguel Ángel Blanco?

–Yo estoy en un programa con la Junta y el Ministerio del Interior donde vamos dos o tres veces a los colegios y damos charlas a chavales que apenas conocen la historia de España. En el País Vasco tiene la particularidad de que el programa educativo incluye testimonios tanto de víctimas como de asesinos Y una forma de hacer justicia es la memoria. Lo que no puede pasar es que te hagan homenajes, pero, oye, olvídate de que entren en la cárcel. A mí los homenajes me parecen muy importantes pero por delante de todo está la justicia. De nada sirven los homenajes, si luego resulta que tu interlocutor para diseñar el futuro de España es un tío que pertenece a un partido que no ha pedido perdón por el daño cometido, que no ha colaborado con la justicia y que equipara la acción de la Policía con la violencia de ETA.