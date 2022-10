“Lucharemos para dejar de ser invisibles en la sociedad”

Juanma Hidalgo, María Eugenia Lucas y Luis Funcia, tres residentes de Aspace Salamanca comparten un deseo común en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral: que la sociedad no los mire como “bichos raros” cada vez que salen a la calle y que aumente la conciencia sobre lo que significa esta discapacidad. “Existe mucho desconocimiento sobre el tema, tenemos que luchar porque esto acabe para dejar de ser invisibles”, expresa Juanma Hidalgo.

Todos coinciden que sufren desigualdades, discriminaciones en su vida cotidiana y prejuicios que les afectan a su bienestar e inclusión social. Juanma Hidalgo tiene 51 años y lleva “desde el principio en Aspace”. Para él los trabajadores profesionales son parte de su familia. “Primero empecé en el centro de día y ahora soy residente porque mis padres son mayores y poseen dificultades para cuidarme. Soy un privilegiado porque me voy con ellos todos los fines de semana”, detalla Juanma Hidalgo. El salmantino tiene gustos y deseos “como todo el mundo”. “Siempre me ha gustado grabar canciones de la radio en cintas de casete para escucharlas posteriormente. Me encanta la música pop y en concreto José Luis Perales, La Oreja de Van Gogh, o Miguel Bosé”, relata.

El usuario de Aspace suplica que no vuelva la covid porque le mantuvo “muy encerrado y separado de su familia”. “Durante la pandemia no pudimos salir y cuando algún residente daba positivo nos teníamos que confinar en las habitaciones. Fue horrible”, recuerda emocionado. Juanma Hidalgo también tiene inquietudes y miedos. “Los ascensores me dan una fobia tremenda porque una vez me quedé encerrado con mi madre y no llegamos a ver una película al cine”, lamenta.

María Eugenia Lucas tiene 55 años y lleva desde enero de 2006 en Aspace. Antes vivía en Barcelona y trabajaba vendiendo cupones. En Aspace es conocida como “la barbie complementos” porque es una mujer muy coqueta, le encanta pintarse los labios y cada mañana selecciona la ropa que se quiere poner. Es una artista a la hora de hacer puzzles de 1000 piezas y sus pasiones son hacer punto de cruz, escuchar música, sobre todo a Nino Bravo y pintar cuadros en una Asociación de Vecinos “para socializar con otras personas ajenas a Aspace”.

Por si fuera poco, María Eugenia es una de las encargadas de representar a las personas con discapacidad dentro de un foro de participación de “Plena Inclusión” de Castilla y León. 19 miembros dan voz a 6000 personas de 38 entidades federadas con el objetivo de que se abran canales a la participación activa y a la toma de decisiones de las personas con discapacidad en sus entidades y en la propia federación. “Soy la portavoz de Aspace, recojo las quejas de mis compañeros para transmitirlas posteriormente al foro”, aclara orgullosa.

Luis Funcia tiene 75 años y es el veterano de Aspace. La posibilidad de poder ver más a su familia es su mayor afán. “Solo salgo dos semanas al año, una en verano y otra en Navidad. Me gustaría estar más con ellos, pero no puedo”, deplora. Sus gustos son colorear y dibujar, entre otros.

Dentro de Aspace realizan muchas actividades y encargos. “Hacemos invitaciones para boda y regalos de bautizo como chapas o llaveros. Además, damos charlas de conciencia a colegios, institutos y facultades para dar a conocer lo que significa padecer una parálisis cerebral y para que cuando estemos en la calle no nos miren como extraños”, enuncia María Eugenia Lucas. Para los tres miembros los cumpleaños son una gran fiesta y por eso no se les olvida la fecha de ningún usuario. “Vamos al supermercado y compramos comida guay para celebrarlo”, concluyen.

Bajo el lema “Mis decisiones. Mi vida. #YoDecido”, Aspace Salamanca se concentrará este jueves en la Plaza Mayor a partir de las 11:30 horas para conmemorar su Día Mundial.