Artistas del cuadro 'Love Flameñco', sobre las tablas.

'Love Flameñco' para todos los públicos

Toque, cante y baile harán vibrar el CAEM en el espectáculo que conmemora la declaración de este arte como Patrimonio de la Humanidad

Roberto Zamarbide

Roberto Zamarbide

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:35

Tras triunfar en los escenarios de Estados Unidos y México, llega este sábado al escenario del CAEM 'Love Flameñco' —con eñe—, espectáculo que homenajea a los principales iconos de la historia del flamenco y conmemora, al mismo tiempo, el 15º aniversario de la declaración de este arte como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

«'Love Flameñco' aúna las tres grandes disciplinas, que son el toque, el cante y el baile, pero haciendo énfasis en el baile, que es la expresión escénica más potente», avanza Antonio Ricardo Gómez 'El Turry', director artístico del montaje. El también cantaor remarca que el espectáculo tiene su fuerza en la variedad, con el fin de que pueda gustar a todos los públicos: «Está el baile masculino, el de pie, más fuerte y rítmico; el de mujer, más elegante y sensual. También hay momentos para el flamenco de mantón y bata de cola, más suave y diferente, con un número dedicado a Lola Flores. Pretendemos navegar, digamos, por las distintas formas expresivas con la idea de llegar a toda la gente, sea flamenca o no».

Abajo, 'El Turry' y el guitarrista Marcos de Silvia, durante una actuación.

Los tarantos y tangos dedicados a Enrique Morente y un solo de guitarra en homenaje a Paco de Lucía son algunos de los momentos especiales de un espectáculo que rinde tributo a grandes del género como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Manolo Caracol, Porrina de Badajoz, Rocío Jurado, Enrique Morente, Carmen Amaya y Lola Flores, entre otros.

'Love Flameñco' llega con el 'subidón' de su triunfo en América. «Actuamos en 11 ciudades de México y ocho en Estados Unidos. Fue una experiencia maravillosa. La gente sale muy impresionada, hay una identificación cultural muy fuerte, entiendes la cultura flamenca y la hacen suya», dice 'El Turry'. En la actualidad, el espectáculo ha emprendido una nueva gira por toda España, pero para el próximo año ya se prepara el regreso al Nuevo Continente.

La actuación en Salamanca será especial, señala el director artístico. «De aquí era el genio Rafael Farina. Sin duda, es una ciudad maravillosa, también con una gran cultura gastronómica, que a mí me encanta, en la que disfrutaremos del cariño del público», comenta.

Integran el elenco de 'Love Flameñco' los artistas: Verónica Fernández Bustamante 'Vero La India', bailaora; Antonio Ricardo Gómez Muñoz 'El Turry', cantaor; Juan Carrasco Rodríguez 'Juañarito', cantaor; Marcos Gago 'Marcos de Silvia', guitarrista; y Miguel Rodríguez Fernández 'El Cheyenne', percusionista.

