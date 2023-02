Los veterinarios, excluidos de la Ley Animal: “Aumentar la agonía de un animal con cuidados paliativos es maltrato”

El sector veterinario se encuentra molesto con la aprobación de la nueva Ley de Bienestar Animal. Así lo ha manifestado Antonio Rubio, presidente del Colegio de Veterinarios de Salamanca, a este periódico.

“El problema es que no se tiene en cuenta a la profesión veterinaria y la ley no se ha redactado ni con rigor científico y técnico, ni con sensatez. En nuestro colectivo, hay gente muy preparada y especializada y las decisiones se han tomado sin tener en cuenta la actitud del animal o su propia naturaleza”, afirma Rubio, alegando que se está aglutinando a todos los animales en un mismo concepto, sin tener en cuenta las diferencias notables de comportamiento que existen entre animales de compañía, de caza, de trabajo o los que tienen otras labores.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España, se presentaron más de 60 alegaciones en contra de la nueva Ley de Bienestar Animal cuando la idea aún se estaba fraguando. En ellas, tratan temas tan polémicos como la eutanasia: “No se tiene en cuenta el criterio veterinario. Con la nueva ley, no se puede realizar la eutanasia si hay opción de dar al animal tratamientos paliativos. No hay mayor maltrato que aumentar la agonía de un animal y que tenga que seguir soportando los dolores”, afirma este profesional. Antonio Rubio también ha hecho especial hincapié en las consecuencias económicas que puede llegar a tener esta circunstancia para los dueños del animal: “Hay familias que no pueden estar costeando esos tratamientos paliativos eternamente cuando ya existe una situación irreversible en los animales”.

Otra cuestión que provoca el rechazo a la ley por parte del colectivo es la exclusión de la financiación destinada a los veterinarios municipales: “No se sabe aún quién va a controlar todo esto o quién va a determinar si ha existido maltrato o no”. También desconocen quiénes serán los profesionales a los que la ley legitimará para realizar la formación que deben cursar las personas que quieran poseer un animal doméstico. “No se define claramente quién tiene que hacer esa formación para los animales. Exigen que los usuarios tengan ese curso, pero deberá estar avalado por técnicos cómo los que hay dentro de la profesión veterinaria”, afirmó el presidente. La conclusión de Antonio Rubio es clara: “La ley está hecha pensando más en la protección de los animales que en su bienestar”.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Salamanca reconoce que “siempre estuvieron a favor de que saliera una norma que protegiese a los animales, pero que fuese fiel a la Organización Mundial de la Sanidad Animal”, cumpliendo así los cinco pilares del bienestar animal: que esté libre de hambre, que esté libre del temor y de la angustia, que no tenga molestias físicas y térmicas, que no sienta dolor, que no sufra una lesión o enfermedad y que no esté obligado a manifestar un comportamiento determinado. En el momento en el que se altere alguno de ellos, la ley conseguirá “justo lo contrario” y abocará a los animales a un calvario al que “no merecen estar sometidos”.