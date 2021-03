Los ‘venezolanos salmantinos’ piden ayuda para canjear el permiso de conducir

Dejan atrás su país natal en busca de una mejor vida. Los sueldos precarios, el narcotráfico, la escasez de alimentos, el desempleo o la alta inseguridad de las calles de Venezuela hacen que sean muchos los jóvenes que cada año decidan emigrar a España, un país donde esperan encontrar, principalmente, una estabilidad económica. Sin embargo sienten que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha dado la espalda, pues aseguran que desde hace aproximadamente un año todo son trabas. Un grupo de venezolanos se concentró a primera hora de la mañana de ayer en la Plaza Mayor de Salamanca para solicitar al Ejecutivo ayuda ante la suspensión del canje del carné de conducir entre Venezuela y España, un documento que consideran “vital” en su nueva vida, pues es uno de los requisitos más demandados a la hora de acceder a un empleo. Pero no solo eso, el hecho de que esta homologación no sea válida les convierte en sospechosos de falsedad documental, lo que podría acarrearle incluso la expulsión de España.

Aunque desde hace meses miles de venezolanos de toda España están siendo acusados de este delito, la noticia saltaba a principios de esta semana cuando se daba a conocer que, tras una larga operación policial de la que no se han ofrecido más detalles, la Dirección General Tráfico (DGT) suspendía el canje del carné de conducir obtenido en Venezuela. Así, la DGT incluye en su página web un aviso público en el que advierte que los permisos emitidos en Venezuela en formato PDF no cumplen la normativa europea y, por tanto, solo serán canjeables los carnés expedidos en tarjeta de plástico. Una decisión que para Brian Hichs, que ayer actuó como portavoz de este grupo de venezolanos, no se debe tanto a una irregularidad de los conductores señalados sino como a la incapacidad de gestión del Gobierno de Venezuela. “No se están haciendo las cosas bien y por falta de organización somos nosotros los que tenemos que andar demostrando que no hemos cometido un delito. Puede haber casos donde las licencias son ilegales pero no todas. Por unos cuantos estamos pagando todos. Hay gente que ha hecho todo legalmente, que ha pagado sus tasas y después de llevar años con el carné llegan a España y les acusan de fraude. No es justo”, lamenta el joven.

De ahí que exijan a Pedro Sánchez que solucione los malentendidos que pueda haber con Venezuela, cuya mala gestión aseguran es continúa. “La gente tiene que entender que para nosotros el carné de conducir es imprescindible, porque es nuestra herramienta de trabajo. La mayoría de nosotros trabajamos de repartidores y hasta que un juez no diga lo contrario podemos seguir circulando pese a que el carné nos lo haya retirado la Policía, pero nos exigen el documento físico a la hora de buscar empleo, actividad con la que a su vez no solo vivimos nosotros sino ayudamos a nuestras familias e hijos”, añade Hichs.

“Además, tenemos que renovar cada cierto tiempo nuestro permiso de residencia por lo que a las personas que les están acusando de falsedad documental ya están manchando su expediente. Tememos que ese sea un motivo para que no lo renueven y nos obliguen a abandonar el país. Desde el año pasado se han registrado miles y miles de casos en toda España”, concluye.