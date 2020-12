El 16 de marzo -solo dos días después de la declaración del Estado de alarma- la ayuda a domicilio en Salamanca se paralizó. “¿Qué voy a hacer sin ti?”, le preguntaban entre lágrimas a Norka Rabanillo -asistenta en la capital en la empresa que gestiona dicho al Ayuntamiento-. Desde este momento, las actuaciones se limitaron a llevarles la compra, y “algunos usuarios me recibían llorando por lo que me echaban de menos”, relata Norka.

Una muestra de las relaciones más estrechas que está creciendo a raíz de la pandemia. “Ahora el vínculo tanto con los usuarios como con las familias es más grande”, cuenta Norka, que confiesa que: “En estos meses he empezado a tener más trato con las familias. En muchos casos, era la única que veía a diario a sus mayores”.

“Lo más duro de todo es el miedo a contagiarles, a poder ser la causante de que tengan el virus y la angustia que viven ellos al no entender muy bien esta situación”, explica. Por eso, desde el principio ha seguido “al pie de la letra todos los protocolos”, asegura la asistenta. Pero Nerka ha ido un paso más allá. “No he vuelto a ir a un bar, sigo desinfectando la compra. Intento salir lo mínimo posible”, y al ser preguntada por cómo pasará la Navidad, responde tajante: “Solo estaré con mi marido. Ahora no se puede otra cosa”.

El coronavirus lo ha puesto todo patas arriba. Prueba de ello son las “al menos dos lavadoras diarias” que Norka ponía con su ropa: “Me cambiaba dos veces al día de ropa y lo metía todo en la lavadora al llegar a casa, incluido lo que utilizaba en el domicilio de cada usuario”, relata. Ese cambio de rutina también se produce desde el momento en el que Norka llega a una de las casas de las seis personas a las que atiende actualmente. “Ahora lo primero que hago es lavarme las manos, desinfectarme, y cambiarme de ropa”, detalla. “En los primeros meses llevaba hasta unos gorros que me hice, además de la mascarilla, y hasta pantalla. Algún usuario ni me reconocía con tanta cosa”, bromea.

En sus tres años como asistenta a domicilio, Norka jamás pensó vivir algo así, pero desde el primer momento asumió que “había que estar ahí para quiénes más lo necesitaban y protegerles frente a este virus invisible”. Asimismo, en estos complicados meses ha tenido que asumir el rol de peluquera, y hasta se compró un oxíometro para controlar los niveles de oxígeno de los mayores a los que atendía. Y de peluquera a psicóloga -con todo el respeto a ambos colectivos-. Rabanillo asumió la labor de escuchar las principales preocupaciones de los mayores, incluso demostrarles que ellas no eran el peligro. “A veces nos veían como un riesgo y, por eso hubo algunos usuarios que se dieron de baja durante los primeros meses, en mi caso uno”.

Respecto a la mayor demanda de la asistencia a domicilio, Rabanillo puntualiza que sí se nota en el incremento de horas que tienen que cubrir. “Los mayores ahora prefieren permanecer en sus hogares”, sentencia.