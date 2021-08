Los usuarios de la Casa Samuel de Cáritas salen al cine... un año después

Fue en las pasadas Navidades cuando Montse llamó a la puerta de Casa Samuel de Cáritas. A su enfermedad por el Sida, problemas de salud y diabetes se unía una profunda depresión por el reciente fallecimiento de su marido. “Casa Samuel ha sido mi ángel de la guarda para salir del bache. Gracias a ellos he salido adelante. Yo sola no habría podido. Son buenas personas, me han atendido y cuidado muy bien. Estoy muy contenta”, confiesa Montse.

Al trabajo de recuperación de Montse durante ocho meses, nada fácil y con sus altibajos, se ha unido todo lo que conllevan las medidas para evitar contagios de coronavirus. Los integrantes de la casa de acogida Samuel, personas con VIH, se han visto especialmente afectados por la pandemia, al no tener apenas oportunidades para abandonar el centro durante este último año y medio tan complicado.

Afortunadamente, esta semana, Montse y otros seis usuarios de la Casa han vivido un momento muy ansiado y especial. La mejora de la situación tanto en el interior como en el exterior les ha permitido esta vez salir del edificio por primera vez en meses.

Fue una salida en grupo al Centro Comercial El Tormes, donde disfrutaron de una cena distendida y una película en las salas de cine de Van Dyck. Pese a los problemas de movilidad de algunos usuarios o el bajo ánimo de otros, todos hicieron un esfuerzo para disfrutar de la actividad. Para ellos, fue una tarde “en familia” llena de risas en un ambiente diferente. “Una actividad, sin duda, beneficiosa para sus procesos de recuperación personal”, según destacan desde Cáritas.

“Fue una experiencia muy buena. Me lo pasé pipa. Teníamos muchas ganas de salir. La pandemia se lleva mal porque nos impide salir y por el agobio de tener que usar la mascarilla en la casa”, reconoce Montse.

La divertida película “Operación Camarón” del cineasta salmantino Carlos Therón que triunfa en taquilla en España fue la elegida por unanimidad entre los usuarios de Casa Samuel, que compartieron risas y bailes al son de la animada banda sonora.

Durante la pandemia, la cifra máxima de usuarios acogidos en Casa Samuel se ha reducido para evitar que compartan habitaciones. Eso ha hecho que en el centro oscile entre siete y nueve la cifra de usuarios ahora en verano, lo que favorece la cercanía en la convivencia, la tranquilidad y un “clima más familiar”. Así lo confirma Marina Santos, educadora en Casa Samuel.

La casa de acogida de Cáritas Diocesana de Salamanca está dirigida a enfermos de Sida que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad y no cuentan con apoyo familiar ni social. Su objetivo ha sido ayudar a aquellos tocados por el VIH que parecían condenados a morir sin remedio, prolongar su salud y dignificar su vida. Pero el paso de los años y los antirretrovirales han convertido al Sida en una enfermedad con un índice de mortalidad mucho menor que el que existía antes. Sin embargo, siguen siendo necesarios lugares de referencia como Casa Samuel, donde se ayuda a sus usuarios a vivir con dignidad, acompañándoles tanto física como espiritualmente.

Montse es un ejemplo de recuperación personal. “Es muy alegre y sociable. Con todo el mundo se lleva bien. Es muy agradable cuidarla, lo hace todo más fácil y eso se agradece”, destaca la educadora Marina Santos.