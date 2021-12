Los universitarios de Salamanca se van de puente y dejan las aulas vacías

El 7 de diciembre es lectivo en la Universidad de Salamanca, así figura en el calendario académico, sin embargo, este martes fueron muchos los universitarios que hicieron puente.

La ausencia tanto de estudiantes como de profesores se reflejó en los aparcamientos de las zonas universitarias. El del Campus Miguel de Unamuno, a tope cualquier martes por la mañana, no llegó a llenarse en todo el día. A media mañana tenía más de la mitad de las plazas disponibles.

No había coches, ni tampoco alumnos en las aulas. Fueron muchas las clases que quedaron vacías. Ante estas situaciones, estudiantes y profesores suelen negociar el traslado de las horas de clase a un día que convenga a las dos partes. “Las clases no se pierden”, incidía la decana de Biología, Rosario Arévalo. En esta facultad, los alumnos de los primeros cursos no aparecieron por el centro, pero los de cuarto estaban en clase con normalidad. Una jornada con asistencia desigual a las aulas que se repitió en otros centros, como la Facultad de Derecho, donde hubo desde clases llenas a algunas vacías, tal y como señaló la vicedecana María Ángeles Guervós.

En la Facultad Economía y Empresa, su decano, Jesús Galende, hablaba de “media entrada”, mientras que en Psicología, Juan José García Meilán señalaba que apenas hubo clase. Con antelación algunos docentes habían impartido las horas de sus materias en la Facultad de Ciencias. “Ha habido presencia de tanto profesores como alumnos, aunque no en la cantidad habitual”, reconocía Antonio Miguel Graña, decano de Ciencias, respecto al ambiente tanto en las aulas como en la cafetería.

Precisamente, las cafeterías son, junto a los aparcamientos, otro indicador de la afluencia o no de estudiantes y docentes, y ayer en los campus estaban mucho más vacías que cualquier otro día lectivo. No hacía falta ni hacer cola para pedir.

La asistencia o no a clase de los estudiantes también varió considerablemente si se trataba de una asignatura teórica o práctica. En este sentido, Fausto Barbero, decano de Enfermería y Fisioterapia, comentó: “Ha habido mucha tranquilidad, solo estudiantes con rotatorio de prácticas hospitalarias”. Algo similar sucedió en Medicina, donde ya han iniciado los exámenes. En Geografía e Historia lo harán el jueves, así que no había programada docencia, toca estudiar, por lo que el ambiente se trasladó de las aulas a la biblioteca.