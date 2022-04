Los últimos cinco artículos de opinión de Alberto Estella en LA GACETA

Me pregunto por qué un Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, que abroncaba dictatorialmente a banqueros y Cajas, tiró su prestigio aprovechándose en su beneficio de información privilegiada. Y en los diarios está nada menos que Josep Borrell, que ha sido todo, ministro, presidente del Parlamento Europeo, ahora Alto representante... Siendo del Consejo de Administración de Abengoa, con la mas certera información, vendió las acciones a nombre de su esposa ¡la víspera de presentar el Concurso de Acreedores!, que tiraron el valor de los títulos a la cuarta parte. Codicia se llama esa figura. Uno entiende al que en tiempos de penuria de la postguerra afanara lo que pudiera, para dar de comer a sus hijos, el llamado hurto famélico; incluso que un niño alterara la norma del hospicio de comer la sopa de nabos con una sola cuchara, y empleara dos. La que no entiendo es la codicia del que tiene mucho sobrante. La codicia debería quedar reservada a los toros bravos, embistiendo en oleadas, comiéndose la muleta del diestro. La avaricia, jugándose el “a mí no me cogen, con lo listo que soy”, puede llevar a destrozar una honra y una familia. Y que un día, cuando en un permiso penitenciario el abuelo llegue a su domicilio, se encuentre con el nieto conmovido, que le entrega su pequeña hucha de barro –la que el abuelo le regaló para que ahorrara-, para que pague y no vuelva a la cárcel.

Supongo que seguirá vigente lo de la avaricia rompe el saco, y el último codicioso que a base de llenarlo deshizo sus costuras, fue Luis Bárcenas “el cabrón”. Me pregunto ¿para qué tanto? Conocí y traté en la Comisión de Subsecretarios, al de Hacienda, un abogado del Estado inteligente, con un enorme porvenir, Arturo Romaní. Pero se cruzó en su vida Mario Conde, que había dado el pelotazo de los Laboratorios y logró la presidencia de Banesto, dispuesto a comerse cualquier tajada. Arturo se convirtió en su mano derecha y en otro comensal codicioso. Mario compraba una finca de miles de hectáreas, Arturo otra. Mario se hacía con un velero de muchos metros de eslora, Arturo también... El final es conocido, los dos a la cárcel. Si hubieran saqueado menos, quizás no se hubieran roto sus maletines a rebosar. Todas las entidades bancarias sufren saqueos de algunos empleados con ganas de estirar su sueldo, las vacaciones, hacer el chalet, adquirir un coche de alta gama o calmar su ludopatía. Y entonces puede suceder que aparezca un osado como el Dioni. Un día le pregunté al secretario general del Banco del que yo era abogado en Salamanca, ¿cuántos Dionis sufre al año la banca? Más de treinta.

Cada vez que estoy llegando a Salamanca por la Carretera de Béjar, un edificio moderno, rojo, de dudoso gusto, me estorba la espléndida vista de la mole catedralicia. Es el Cuartel de la Guardia Civil, institución que se alojó muchos años en la Plaza de Colón, en un edificio que se caía, impropio de la Benemérita institución. Y acude a mi memoria el nombre de Luis Roldán. Ayer murió aquel indocumentado, hortera y golfo que estuvo a punto de ser ministro del Interior en la última etapa de Felipe González, salpicada de escándalos, logreros – como Juan Guerra-, comisionistas, y trincones, que no dejaron institución sin saquear, aunque fueran tan sagradas como el Banco de España o el Boletín Oficial del Estado, que se dice pronto. Me lo dijo un día el viejo periodista Don Lance, no os engañéis, vienen a por todas. Roldán amasó una fortuna en comisiones ilícitas de cuarteles, que nadie sabe dónde están. Él se lleva para la historia una foto con prostitutas y en calzoncillos de lunares, quince años de encierro, y el estúpido título del más rico del cementerio.

Quien puede ostentar el título de reconciliador es Santiago Carrillo, de antecedentes igualmente sanguinarios, pero que cuando Largo llevaba muchos años muerto, se sacó aquella “Declaración por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español” (el salmantino Esperabé decía que a los comunistas “hay que pasarlos por las urnas, no por las armas”) y acabó aceptando la Monarquía, la enseña bicolor y la Constitución. Pero con Largo no intenten que comulguemos con piedras de molino.

Hoy padecemos a otro socialista blanqueador de etíopes. Dijo Zapatero que era “un hombre de paz”, y Otegui no secuestró nunca, no consintió atentados terroristas, no los encubre aún; a los separatistas catalanes los indultó porque volverán al redil... Pero Sánchez también emporca, como a los transportistas heroicos, que al comienzo de la pandemia aseguraron nuestro avituallamiento jugándose el pellejo, y ahora son calificados de fachas y despreciados.

Hoy se inaugura en la sede de la Memoria Histórica de Salamanca una “Exposición sobre la vida de Francisco Largo Caballero (1869-1946)”, aquel llamado “Lenin español”, que dispone de una Fundación para su descabellada elevación a los altares. Dice la propaganda que se trata de un “mayor conocimiento como impulsor de organizaciones sindicales... (bla,bla,bla...) y finalmente impulsor de la reconciliación de los españoles”. ¡¡¿Reconciliador?!! ¿Pero no les da vergüenza? Largo Caballero, en sus muchos cargos, no es que se declarara enemigo de las elecciones y la democracia, es que concebía la UGT como instrumento revolucionario; organizó la Revolución de Asturias de 1934; ordenó dar el paseo final desde las terroríficas checas madrileñas hasta Paracuellos a 25.000 personas. Presentar a quien hoy puede ser calificado de criminal de guerra, como apóstol del amor fraterno, es una fábula mas de la que la izquierda patria inventa para glorificar a personajes deleznables. ¿Por qué no homenajean al ejemplar Nicolás Redondo, 95 años?

En memoria de mi hermano Pepe

Llegas a la cafetería, dices ¡Pepe! y se vuelven hacia ti varias personas. El nombre está entre los más numerosos del mundo y la Iglesia lo celebra hoy, 19 de marzo. Lo de haber unido el día del padre, fue una buena idea de una maestra en los años 40 del pasado siglo, pero solo prosperó cuando se convirtió en un señuelo comercial, lanzado en su propaganda por aquellas “Galerías Preciados” madrileñas de los 50, y aprovechado hábilmente por el dueño de El Corte Inglés, que vendió más corbatas que nadie, incluso a los que no habían padreado.

En España hay muchos Josés por el carpintero de Nazaret, pero quedan algunos que son José Antonios, porque sus progenitores bautizaron al hijo varón con el nombre del que fue fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Esta razón resulta hoy extravagante, pero antes de ser fusilado por el bando republicano durante nuestra guerra incivil, guapo, joven, su verbo “entre místico, poético y militar”, magnetizaba a muchos jóvenes, y se hicieron comparaciones poco afortunadas entre él y nada menos que Dios (el único dato objetivo es que ambos murieron condenados a los 33 años).

Las multitudes que en todos los países se llaman José o Josefa, son por San José, coloquialmente Pepe, según dicen por ser las iniciales de su condición de padre putativo (PP), de Jesús. Su iconografía es inmensa. El ex párroco de la Purísima José Manuel ha compuesto un montaje soberbio de imágenes y textos, que me envía mi querido amigo Vicente Herrero, excelente ex periodista. Es santo muy venerado, y basten dos testimonios: Teresa de Jesús, en el “Libro de la vida”, relata su experiencia personal, con el hermoso castellano que conoce como nadie María Jesús Mancho: “Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. No me acuerdo hasta ahora de haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo...”; y el Papa Francisco llama a San José el hombre de los sueños, “aunque no era un soñador, tenía los pies en la tierra”. Desvela que cuando tiene un problema lo escribe y lo pone por la noche bajo una estatua del Santo que hay en su habitación, para que “lo sueñe”. Suponemos que el nombre de Ucrania estará hace 23 días bajo esa imagen.

Entre mis parientes y amigos hay numerosísimos Josés, desde el gran Pepito, a un serrano de Molinillo, pasando por Pepe “Teclas”, Pepe “Racha”, Pepe Valencia, José Angel “La Fresa”, o Pepe “Stalin”. Hay abogados, jueces, alcaldes y ex alcaldes —uno ateo—, un fisioterapeuta, un folklorista, un educador que ha escrito sus memorias, varios curas, un minucioso columnista, tres o cuatro poetas, un académico de la lengua que conozco desde monaguillo, un ingeniero de hierro, ganaderos, un político que degenerando llegó a ministro (y ahora es tertuliano), uno que no ha dado un palo al agua, otro que de la nada llegó a surcar todos los cielos con sus aeronaves, dos o tres que dicen que me leen, un futbolista que cuando salía en el Calvario la grada entonaba “Pepee, pepee...”. En mi extensa guía telefónica hay pocas Josefinas, y una de ellas muy valiosa se ha ido hace muy poco. Pero tengo que cerrar la lista porque es excesiva, supongo como la de algunos de mis lectores. Con la pandemia, y las cruces, se ha convertido en un camposanto. A todos mi cordial felicitación porque se reconocerán en lo escrito, y me ahorran inoportunos guasaps o llamadas molestizas.

A mi hermano José Francisco, excelente cardiólogo y mejor persona, mi padre lo llamaba con razón “Pepito, oro molido”.