Los turistas abarrotan Salamanca con récord de visitantes a las torres de la Catedral

Los temores que suscitaron la semana pasada las cancelaciones de última hora por el incremento de casos de covid no llegaron a cumplirse. Conseguir una mesa para cenar en los principales restaurantes del centro o una habitación libre ha sido casi misión imposible durante los tres primeros días del puente de la Constitución, según apuntan fuentes del sector hostelero. La gran afluencia de turistas a la capital del Tormes la corroboran los datos récord registrados tanto en Ieronimus como en la Oficina de Información Turística. Frente a los 125 visitantes del viernes o los 761 del sábado —cifra similar a la de este lunes—, el pasado domingo subieron a las torres de la Catedral 1.482 personas, un número que, según confirmaron fuentes de este espacio patrimonial, no se ha alcanzado ningún otro día de todo 2021, pero tampoco del año anterior. En la misma línea, por las dependencias de atención al viajero de la Plaza Mayor pasaron esa misma jornada más de dos mil personas. No se quedó atrás tampoco Scala Coeli. El domingo ascendieron a la parte alta de La Clerecía casi un millar de personas —el doble que este pasado lunes festivo—. De hecho, se duplicó la oferta de visitas para poder atender la elevada demanda y este lunes el ritmo continuaba siendo más elevado que otros fines de semana. A la espera de los datos oficiales, estos tres indicadores adelantan ya que este puente será, junto con el del Pilar, uno de los periodos del año con mejores datos turísticos, algo que ya señalaban varias plataformas de reservas situando a Salamanca, junto a Barcelona y Alicante, como uno de los destinos más demandados para estos días.

Los guías turísticos también han vivido, al menos hasta el momento, un puente frenético, según apuntaron varios profesionales consultados por este periódico. Si bien reconocían que el puente del Pilar también se registraron cifras muy elevadas de visitantes, no dudaban en reconocer que estos días están siendo unos de los más movimiento de viajeros se están detectando en la ciudad. Lo confirman también los hoteles, muchos de los cuales se han quedado durante el fin de semana sin habitaciones libres o han rozado el lleno. Conforme a las reservas, la previsión es que este martes y mañana miércoles descienda la ocupación, pero, aún así, la opinión del sector es que está siendo un puente “muy bueno”.