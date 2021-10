Los trámites telemáticos: una barrera insalvable para la población

La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización en las administraciones públicas y en el sector privado. Una transformación que ya había empezado en los años previos, pero que ha ganado intensidad por las limitaciones a la actividad presencial obligada por el coronavirus desde hace más de año y medio. Y al igual que hay personas que contemplan con buenos ojos este paso, al facilitarle las gestiones sin aguardar esperas o tener que pedir cita, otros sin embargo se han encontrado con una barrera insalvable, como han podido comprobar gestores administrativos y graduados sociales, que han visto como el número de consultas para realizar trámites digitales han aumentado de manera exponencial.

“Clientes habituales a los que les hacíamos la declaración de la Renta, por ejemplo, también acuden a nosotros para realizar trámites online porque ellos no se ven capaces. También han venido personas nuevas, con las que antes no teníamos relación, por el mismo motivo”, explica Isabel Muñoz-Gacto, vocal salmantina del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. “La mayoría de las personas que necesitan ayuda son mayores o con poca formación, sobre todo en nuevas tecnologías”, indica Ángel Castilla, presidente de los graduados sociales de Salamanca, que subraya la inseguridad que genera en estas personas la obligación de realizar trámites por medios digitales. “La gente poco habituada está más perdida, no sabe qué hacer. Incluso hasta con el banco les resulta complicado, porque ellos también han cambiado su forma de trabajar”, afirma.

El organismo más problemático para los ciudadanos es la Seguridad Social. No solo porque a esta entidad acuden más personas mayores a realizar trámites por jubilación o pensiones, también por las dificultades para conseguir cita previa para la atención presencial, lo que ha obligado a más personas a tener que realizar las gestiones por internet si no querían esperar semanas o meses para hacerlo en la sede de Salamanca.

Los trámites con la Agencia Tributaria también han sido habituales entre las consultas a los gestores y graduados sociales, además de la presentación de escritos en administraciones.