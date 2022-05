Los tesoros cartográficos de la Universidad de Salamanca

Desde tiempo inmemorial, el hombre ha sentido la necesidad de descubrir lo que lo rodea y en este camino los mapas han sido uno de los grandes aliados. A partir de ellos se puede entender los límites que dividían el mundo. Así, desde navegantes, piratas y aventureros hasta los movimientos militares más modernos, todos han necesitado un mapa para llegar a su destino.

Es por ello por lo que la Facultad de Geografía de la Universidad de Salamanca ha dedicado años de esfuerzo a conservar y aumentar su colección cartográfica. Una colección amplísima con más de 4.500 piezas entre las que se incluyen mapas, atlas, facsímiles, fotografías aéreas, e incluso, un particular globo terráqueo. Todas ellas conservadas gracias al trabajo de decenas de profesores que han participado desde los inicios de la Facultad en la tarea de proteger este patrimonio documental.

Esto no ha sido tarea fácil. Conseguir los mapas y los fondos para comprarlos ha sido, en algunas situaciones, un pequeño calvario para los profesores. A veces porque las piezas eran demasiado costosas y la Universidad no estaba segura de hacer la inversión; otras, porque seguir la pista de mapas centenarios no resulta sencillo. En su tiempo “libre” algunos profesores de la Universidad se dedican a perseguir mapas como sabuesos. Hay que tener buen instinto para saber donde encontrar una reliquia y, sobre todo, saber seguirle la pista cuando se tiene una en la mira.