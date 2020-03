Los teleoperadores del coronavirus desde Salamanca

Son medio centenar de médicos y enfermeras que desde hace semanas se han convertido en los teleoperadores del coronavirus en Salamanca. “Es un trabajo durísimo. Nunca he sido borde cuando me ha llamado un teleoperador, pero a partir de ahora es que ya no podría serlo”, apuntan desde el call center instalado en San Juan.

Son siete puestos de trabajo desde los que se reciben algunas de las llamadas del 900222000 que creó Sacyl, o las que se hacen directamente a los centros de salud de la provincia. Son cientos de llamadas. Un no parar.

“Hay gente que llama porque ha empezado a tener síntomas de infección respiratoria, tos, fiebre, etc y es el primer contacto que tienen con el médico. En otros casos son personas que ya han hablado con nosotros previamente, les estamos haciendo un seguimiento, y nos comunican que los síntomas han empeorado”, explican. Aunque la propia consejera reconocía que la gente empieza a hacer un uso más responsable y concreto de esta línea, todavía hay muchos salmantinos que telefonean por “dudas o curiosidades sobre cómo se hace la higiene, cómo hay que aislarse en casa...”.

