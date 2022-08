Los taxistas salmantinos, al límite por la demanda en las fiestas de los pueblos

El sector del taxi está al límite. La fuerte demanda en las fiestas de los pueblos está demostrando que no hay muchos efectivos de los que tirar, lo cual está provocando largas demoras en la prestación de los servicios, siendo algo que ha derivado, a su vez, en una oleada de quejas. Aunque no se hayan presentado de manera formal en Radio Tele Taxi Salamanca, la asociación que preside Manuel Francisco Egido Gordo, han puesto en duda la efectividad del servicio del sector.

A las grandes aglomeraciones existentes en fiestas como las de Santa Marta, hay que sumar el que los distintos conductores que prestan sus servicios en el alfoz tienen que lidiar con el comportamiento de los usuarios que montan en su vehículo cuando deciden volver a la capital e incluso que muchos de ellos se ‘cuelen’ sin respetar a otros usuarios que sí efectúan una llamada antes de subirse a algún vehículo. De hecho, muchas de esas personas tuvieron que esperar hasta una hora y media para volver a sus casas en los últimos días.

Entre tanta desesperación, hubo mucha gente que prefirió hacer el camino a pie o que, directamente, optó por llamar a alguno de sus familiares ahorrándose el pago de las tarifas y las largas colas.

Una de las cuestiones valoradas por el presidente de la asociación Radio Tele Taxi Salamanca, Manuel Francisco Egido Gordo, ha sido la legalidad de prestar servicio en las distintas localidades de la provincia teniendo en cuenta que muchas de ellas cuentan con servicios propios. “Nosotros no estamos obligados a prestar servicio en los municipios que no son Salamanca. Podemos hacerlo, pero nuestra obligación es atender en la ciudad. Por eso, nadie nos puede criticar si no prestamos servicio a pueblos como Monterrubio, Santa Marta o Villares de la Reina”, ha asegurado.

Por esta razón, cree que “sería normal que alguien se quejara teniendo en cuenta que, a las 6:00 o 7:00 de la mañana, cuando quieren regresar a Salamanca unas 400 personas, no hay tantos efectivos disponibles, lo cual se traduce en largas esperas”. Además, el presidente de Radio Tele Taxi Salamanca ha desvelado que la línea de actuación de los taxistas salmantinos seguirá siendo la misma de cara a futuras fiestas como las de Doñinos: intentar prestar servicio cuando se solicite con los efectivos existentes a esas horas de la madrugada, a sabiendas de que no están obligados a triplicar los efectivos porque haya una fiesta en un determinado municipio.