Los taxistas hablan: “He visto peleas y a personas tirarse zapatos por coger un taxi”

Las fiestas de los pueblos de este verano vuelven con más fuerza que nunca, y, ante el deseo de la mayoría de divertirse, surge también una necesidad de movilización frente a la que los taxistas no saben como reaccionar: “No damos abasto”, comenta Ignacio Macías un conductor salmantino que lleva ya muchos años trabajando en el sector, pero que confiesa que lo vivido estas semanas ha llegado a superar sus límites: “En las últimas fiestas, las de Santa Marta, yo tuve que dejar de ir para desahogarme porque ya no podía más. Estábamos todos totalmente estresados”.

Además, Macías destaca que ha sido una situación difícil de gestionar. “Nosotros vamos a los pueblos porque desde esas zonas nos piden que les echemos una mano con la retirada de personas, pero es que para cubrir la demanda necesitaríamos muchas más unidades. Por ejemplo, en la fiesta de Santa Marta prestamos servicio alrededor de cien coches de Salamanca más los efectivos habituales de Santa Marta y, todavía así, hacían falta más”.

Frente a la excesiva demanda de coches para volver a la ciudad, el taxista salmantino señala que la falta de organización y la picardía de algunos le ha complicado el trabajo al sector: “Los pueblos tienen que organizarse un poco más, deberían decir: necesitamos tantos taxis. Entonces, la organización de Taxis de Salamanca se encarga de hacer todo lo posible para enviar los coches, pero es que, así como se está haciendo, es un desastre. Además, la gente también tiene un poco de culpa porque quieren coger un taxi, pero luego cuando llegas y preguntas por ellos, no están en el lugar. Entonces, viene otro y dice: sí, soy yo y se monta en el vehículo. ¿Y yo qué puedo hacer? No puedo estar pidiendo identificación o verificando a todos los clientes”.

Por otro lado, el caos que se vive a la salida de las fiestas no se ha limitado solo a las molestias ocasionadas, sino que también ha desencadenado algunos conflictos. “Me he encontrado con situaciones muy tensas en lo relacionado a los turnos de espera. De llegar y que empiecen a discutir entre ellos: no, que yo estaba primero, que no, que llamé yo. Y, bueno ya ahí yo no intervengo, pero es que ha habido hasta peleas por eso. Yo he visto personas que se han pegado, que se han tirado zapatos y de más solo porque no se pueden poner de acuerdo en quién estaba primero. Y en ese momento, normalmente, vienen otros que aprovechan la pelea, se suben en el coche y yo les digo: ¡vámonos y dejemos que ellos resuelvan solos su problema! Son momentos muy incómodos porque nosotros acudimos solo a buscar a un cliente, no sabemos en qué orden estaban esperando y no podemos meternos en eso”, puntualiza Macías.