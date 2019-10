Los sugerentes modelos que Fely Campo ha presentado en la Pasarela de la Moda de Castilla y León

Elegancia, sencillez y sofisticación con patrones y juegos de tejidos y texturas que ensalzan la feminidad de una mujer moderna, real y única. Más fiel a su estilo que nunca, la salmantina Fely Campo presentó este jueves su ‘Introspección 20’ en la Pasarela de la Moda de Castilla y León, un retorno a las raíces creativas en una colección de alta costura donde la diseñadora recupera con fuerza el color negro, su predilecto.

“Me encanta volver al negro, me siento cómoda diseñando en color, pero el negro me apasiona”, confesaba Fely Campo, que no podía ocultar su ilusión por la inminente apertura de su tercer showroom en Europa, en esta ocasión en París, capital mundial de la moda, que se suma a los de Milán y Londres.

Fely Campo refuerza así su impulso en un mayoritario mercado internacional, y en un inmejorable momento profesional. Así lo demostró sobre la pasarela del Fórum Evolución de Burgos con una exhibición de 24 diseños, que suponen la mitad de su colección.

Un espectacular vestido de novia abrió el desfile, antes de dar paso a piezas de alta costura en mostaza, platas y azules, y en un predominante granate, sin olvidar el negro. Como es habitual, el patrón cobra una importancia vital en favorecedores vestidos, con líneas rectas y con sensuales escotes en la espalda, todo ello en una amplia variedad de tejidos donde destaca el crêpe. Como novedad, en ‘Introspección 20’ Fely Campo potencia los pantalones, combinados con vestidos y casacas.

La diseñadora ya se encuentra inmersa en la producción de su nueva colección otoño-invierno que presentará en enero en Salamanca, París y Londres.