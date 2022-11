Los soportales abandonados que indignan al barrio de Garrido

Soportando un piso de baldosas “mugriento” de una plaza de Barcelona remodelada “hace poco más de un año”, así se encuentran los vecinos de sus soportales, en una situación de dejadez por parte del servicio de limpieza del Ayuntamiento.

Mª José es una vecina que no aguanta más las condiciones en las que se encuentra la puerta de su casa: “La plaza y sus bancos se limpian todos los días, pero los soportales ni uno, siendo mucho más necesario porque cuando llueve no se mojan”, aclaró, señalando la diferencia de color que hay entre el piso de la plaza y el de los soportales, a pesar de ser el mismo material. En las baldosas oscurecidas hay, además de múltiples manchas, un exceso considerable de colillas que parecen llevar ahí un tiempo. “El Ayuntamiento ponía la excusa de que no limpiaban porque había unas rejillas en los soportales que colaban el agua a los garajes que hay debajo, las hemos cambiado y tampoco lo hace”, reconoció Mª José enfadada por la situación.

Los vecinos, además de los problemas de limpieza, están en una constante indignación por la presencia de personas sintecho en las puertas de sus casas con conductas controvertidas. “Nos levantamos y hay excrementos humanos en el suelo, en la pared, te asomas a la ventana y están orinando en los árboles, lavándose en la fuente y tienden su ropa interior en los bancos de la plaza”, recalcó Carmen, asegurando que “les está pudiendo la situación”.

“La Policía Local no les hace nada, no se bajan ni del coche, ya son amigos y se ríen con ellos” reconoció otra vecina, totalmente indignada. “Hace dos noches estaba un hombre sintecho pegando a una mujer, ambos borrachos, no podemos aguantar estas cosas, hay niños y no son las conductas adecuadas”.