Los “Soldados de terracota” ‘toman’ Salamanca para iniciar el centenario de LA GACETA

Nunca Salamanca ha estado tan cerca de China y de sus majestuosos guerreros de terracota. Desde este viernes, y hasta el 9 de febrero, la sala de exposiciones de San Eloy acoge la muestra “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, una exposición internacional de gran valor organizada por LA GACETA y Spacio Natura.

Con los “Soldados de terracota”, el periódico LA GACETA da el pistoletazo de salida a la celebración del centenario del diario. Una muestra excepcional que sirve de preludio a las numerosas actividades conmemorativas que se llevarán a cabo a lo largo del próximo año, según avanzó el presidente de GRUPOSA, Pedro Díaz Mesonero, ayer en la inauguración de la exhibición por las autoridades.

Fiel a su apuesta por la cultura y el patrimonio, LA GACETA, con el patrocinio del Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes, ofrece a los salmantinos una oportunidad única de viajar en el tiempo y recorrer los más de 9.000 kilómetros que separan a las ciudades de Salamanca y Xian para empaparse de una cultura milenaria, la de la dinastía Qin, que estableció las sólidas bases que han llevado a China a convertirse en una superpotencia. Buen reflejo de ese poder son los guerreros del mayor yacimiento necrológico que existe en el mundo que data del año 209 antes de Cristo, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.

“Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” muestra cerca de 150 piezas encontradas en el mausoleo del emperador Qin Shi Huang, reproducciones de gran calidad autorizadas por el Gobierno chino, que permiten comprobar el detalle de los generales del inmenso ejército oculto bajo la tierra, las diferencias entre los soldados, así como apreciar la grandiosidad de los caballos o carruajes y adentrarse, además, en la cultura y costumbres de la poderosa dinastía Qin, pero también en la dinastía Han, que fue la que siguió tras la muerte del emperador, mucho más comedida en las proporciones de sus figuras, aunque con elementos de gran belleza y valor para la ornamentación.

Una oportunidad única e irrepetible de disfrutar la que los expertos consideran la octava maravilla del mundo gracias a la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Anferpa Cars.