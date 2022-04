Los secretos del vestidor de la Virgen que sale en procesión este miércoles en Salamanca

Lleva una década puliendo cada detalle para que la noche del Miércoles Santo la Virgen de las Lágrimas brille. Roberto García se considera autodidacta — “yo no sabía ni poner un alfiler”— , que ha ido ganando “vocación” gracias al empeño en que la imagen mariana realizada por José Miguel Sánchez Peña tenga su sitio junto a la joya patrimonial de Jesús Flagelado realizada por Salvador Carmona. “Es un reto complicado, pero en los últimos años sobre todo tras el 25 aniversario está en auge con los cambios de los pasos, los candelabros y la nueva saya. Tiene mucha más presencia tanto en la hermandad como en la devoción”, detalla.

Cuando esta noche entre en la plaza de San Isidro no busca felicitaciones hacia la forma de prepararla, sino un sentido mucho más profundo. “Cuando la visto busco que la gente esté contenta con ella. No busco felicitaciones, sino que al mirarla se despierten emociones, transmita que una persona pueda llorar al verla o se ponga a rezar un ‘Ave María’”. La sobriedad con la que la imagen lleva el luto por las calles de la ciudad, para García, no significa que sea “sencilla”. “El estilo de la Virgen es sobrio, pero siempre tratando de sacar a la imagen todo su partido. La sencillez no tiene nada que ver con la sobriedad porque puede ir sencilla, pero mal vestida”.

Para llevar a cabo los cambios, el vestidor ha mantenido una relación muy estrecha con José Miguel Sánchez Peña, escultor de la imagen. “En mi estilo siempre he tratado de resaltar la imagen, despejarla y buscar que se vea la fisonomía de la talla y sus facciones, como por ejemplo el giro en el cuello que se aprecie en plenitud”, incide. A la hora de colocar el tocado, suele acabar el babero en redondo —”es el que mejor le queda—. Roberto se considera “maniático y perfeccionista” para tratar que cada “mínimo detalle quede perfecto”. Considera que ha evolucionado desde sus inicios aquel septiembre de 2011 hasta la actualidad. “Era muy novato y no hacía las cosas con tanta finura como las hago ahora”, considera.