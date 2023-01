Los secretos del arte del tatuaje

La tatuadora salmantina Chus Calles lleva desde el año 1996 dedicándose al sector . “Ha cambiado bastante la industria, hace años en muchas ocasiones no decía que era tatuadora por evitar ciertas miradas o comentarios, estos años de atrás toda la juventud decía que querían ser tatuadores. Afortunadamente ahora han decidido ser influencers”, detalla.

A pesar de que esta moda se remonta a la prehistoria, ha evolucionado “mucho” a lo largo de los años y los gustos de las personas “son muy diversos”. “Los clientes no se tatúan lo mismo, cada época lleva su estilo. Antes era más tipo tribales, maorí, más realismo . Ahora está en auge el estilo fine line, de trazo fino; el tradicional; el neotradicional, una combinación de la vieja y la nueva escuela con toques de realismo; y el ignorant, otro tipo que consiste en líneas simples, palabras mal escritas, manchas y diseños descuidados”, explica Juan Carlos Escribano.

Al aumentar la oferta y la demanda en la industria, se han abierto muchos estudios profesionales, pero también muchas personas han optado por trabajar en sus casas o en establecimientos ilegales. “Todo el mundo empieza en casa, pero hay que hacerlo bien. Ahora cualquiera compra un kit de tatuaje y no sabe lo que hace. Se piensan que es mojar la aguja en tinta y seguir la plantilla, pero no es así. Si no se siguen las correctas medidas higiénicas se pone en grave peligro la salud”, lamenta Juan Carlos Escribano.

Los profesionales aconsejan a los futuros “artistas” que dibujen mucho, creen su estilo propio y tengan paciencia ya que “no se consigue la perfección en medio año”, añaden.