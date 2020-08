Los sanitarios critican la crisis de las PCR: “Es poner obstáculos al trabajo de rastreo”

Los representantes de los principales sindicatos sanitarios de Salamanca critican el problema de las PCR que sufre Salamanca desde la pasada semana.

El vicepresidente de CESM Salamanca y responsable de Atención Primaria, Juan Manual García Paino, asegura que “entre los compañeros no ha sentado bien esta situación” y considera que “se tendría que haber buscado otra solución”.

“En Valladolid parece que lo han solucionado bien y podríamos haber acudido antes a provincias cercanas. El gran problema que encontramos es que cuando te llega un contacto de un positivo y le dices que le mandas a casa, aislado, sin síntomas y sin hacerle una PCR se enfadan. Y resulta muy complicado convencerle de que tiene que confinarse”, explica.

El presidente de Satse Salamanca, Óscar García Berrocal, reflexiona: “Si hablamos del rastreo como la baza fundamental de limitar y acortar esto, al no haber reactivos de pruebas y no tener los resultados a tiempo les ponemos obstáculos a su trabajo”.

Berrocal se pregunta: “¿Qué es lo próximo que nos va a faltar? Se dijo que no volvería a haber problema de material como al principio, pero se ve que seguimos igual y con sorpresas inesperadas”.

En opinión del enfermero, “la primera PCR es muy importante, independientemente de que la Gerencia justifique que el aislamiento es obligatorio, aunque hubiera un resultado negativo. Es importante porque podemos perder el hilo de ese rastreo”. Óscar García alerta de algo que “ya está sucediendo” y son “personas que tienen que trabajar y como no tienen ninguna prueba, siguen trabajando”.

El directivo del Colegio de Médicos y profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública, José Antonio Mirón, cataloga como “trascendente” el protocolo marcado desde el Ministerio. “Sé de buena fe que ha habido un problema de suministros en el laboratorio y está causando problemas en momentos puntuales, pero no quiere decir que no se hagan pruebas”. Respecto a las dos PCR que hay recomienda Sanidad, Mirón Canelo opina que “la primera es menos rentable porque el confinamiento debes guardarlo igualmente durante 14 días y porque es improbable que se contagie el contacto de un contacto reciente y sin síntomas, pero si hubiera indicios, claro que hay que hacérsela. La segunda, en cambio, es más trascendente porque te da la lectura de si puedes acortar esos días pendientes y dar el alta, o no”.

Mirón también aboga por “llevar el problema de suministros de la farmacéutica vía expediente, porque nos pone en un serio aprieto a todos”.

En el ámbito político también hay opiniones disparos. En el lado crítico con la actual crisis se sitúa el socialista José Luis Mateos, quien tacha de “absoluta vergüenza que a estas alturas no se hagan las pruebas inmediatamente por un problema de suministro, cuyas razones desconocemos”. Mateos exige “solventar el problema inmediatamente porque ya van varias semanas así”. “La Junta debe poner soluciones inmediatas. No entendemos que no hubiera coordinación entre provincias para que, llegado el caso, se hubieran cedido material o enviado las pruebas. Hay mucha gente pendiente de resultados y creo que la Junta debería ofrecer explicaciones. En este tema ya se va tarde, mal y está en juego la salud de los salmantinos. Me parece extremadamente grave que no se haya solucionado ya por falta de previsión o de sensatez a la hora de tomar decisiones”.

La procuradora de Ciudadanos, María Montero -presidenta de la comisión de Sanidad- se mostró “sorprendida por la noticia” y defiende que “no se han dejado de hacer pruebas PCR, pero la rotura de stock ha ralentizado el proceso”.

Sobre la supresión hasta el 31 de agosto de la prueba inicial a los contactos, Montero pone el acento en que “el periodo de incubación es de unos cinco días y si eso está bien controlado es muy complicado desarrollar antes la enfermedad, salvo que seas positivo por estar en contacto con otra persona que no sea la rastreada, que ya es diferente”.

La procuradora mirobrigense considera clave que se reactive pronto el convenio con la Universidad y aplaude la labor de las rastreadoras: “Las limitaciones son las que son, pero tal y como está el tema y el número de casos que se están siguiendo, se está haciendo muy bien. Ahora tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros”.