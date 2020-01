Los salvadores de vidas al otro lado del teléfono en Salamanca

El Teléfono de la Esperanza ha permanecido de guardia durante los días fuertes de la Navidad y lo hará también en Nochevieja. Son noches duras cuando coincide la muerte cercana de un familiar o cuando la soledad invade un hogar lleno de parientes que por diferentes circunstancias ahora está vacío. Salamanca tiene 29 voluntarios que se encuentran permanente al otro lado de la línea, de los que 7 han estado de guardia en Nochebuena y Navidad.

Mari Carmen Igea es la presidenta y voluntaria desde hace 19 años del Teléfono de la Esperanza en la sede de Salamanca y conoce la labor sanadora de la escucha. “Estamos 24 horas al día los 365 días del año para aliviar una situación angustiosa y de dolor o simplemente para la soledad”, detalla. Nada mejor que los ejemplos para conocer la labor de estos colaboradores que deben pasar previamente por una formación imprescindible para atender situaciones de riesgo. “Hay llamadas a las 4 de la mañana diciendo que es la única voz que han escuchado, personas que a pesar de su situación económica buena, altos estudios tienen un vacío que no han sabido llenar en su vida”, detalla. Incluso aquellos que deben mantenerse fuertes en casos de duelo y el único desahogo llega a través de la otra línea telefónica. “Personas que ante la muerte de un familiar no han derramado una lágrima para evitar preocupar a sus parientes y se derrumban ante nosotros”, explica. El lema de este año es “Estas Navidades, si te encuentras solo no dudes en llamarnos. Encontrarás una voz amiga”.