Los salmantinos se lanzan a renegociar sus hipotecas por la moratoria del Gobierno

La renegociación de hipotecas es un procedimiento casi residual en Salamanca, salvo en momentos muy puntuales como el actual. Los últimos meses han registrado un aumento de las novaciones de préstamos hipotecarios, como se conoce el proceso, y que responde a la moratoria aplicada por el Gobierno para intentar frenar las consecuencias de la crisis económica que ha provocado la pandemia. Esa medida ha potenciado los cambios en los créditos y que en la provincia salmantina se hayan alcanzado cifras que no se recordaban desde hacía años .

La mayoría de bancos muestran flexibilidad a la hora de aplazar tanto amortizaciones como intereses

La actitud de los bancos ante estas renegociaciones ha sido positiva, ya que la mayoría han mostrado flexibilidad, incluso aunque el cliente no cumpliera totalmente los requisitos. En el caso de los empresarios o autónomos, por ejemplo, se requería que su facturación hubiera descendido un 40%. No obstante, habrá que ver ahora si esa disposición de los bancos se mantendrá en los próximos meses en los que ya no está vigente la moratoria del Gobierno. Una cuestión que también va a depender de cómo transcurra la crisis económica, ahora que la vacunación ha cogido ritmo.